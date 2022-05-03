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港鐵辦抽獎 送「烏蠅頭」扶手環部件

2022-05-03 列印
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港鐵指東鐵線過海段即將投入服務，屆時將以新列車運作，鐵路迷關注的中期翻新列車（MLR）亦會退役。港鐵今日中午十二時，在東鐵線過海段官方網站推出問答遊戲，首一百位最快答對問題的參加者，可獲得限量版MLR扶手環部件一個。港鐵稱知道乘客及鐵路迷都不捨得，故送出限量版MLR的扶手環部件，見物如見車。市民現時所見的東鐵線十二卡列車，為中期翻新列車，車頭圓潤，有「烏蠅頭」稱號。■中期翻新列車（MLR），將會退役。
■中期翻新列車（MLR），將會退役。
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