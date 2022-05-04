明天提前寬聚 母親節可八人同枱

■餐飲業界料多做至少兩成生意。

疫情於低位徘徊，特首林鄭月娥再次放寬限聚令，由本周四起食肆堂食可以八人一枱，餐飲業界即時「翻生」，周日（五月八日）母親節訂了四人一枱的客人，紛紛併枱，變成八人同枱，令食肆多開大枱，料多做至少兩成生意。此外，當局亦由本周四起重啟泳池、泳灘等體育場所，市民在戶外做運動可以不戴口罩。林鄭表示，近日確診病例在三位數徘徊，回落速度快過預期，同時過去復活節假期亦無反彈，疫情可控，考慮到疫情發展及社會期望，會提早在周四放寬三項防疫措施：一、食肆每枱人數由四人增至八人；二、重開泳池、沙灘、水上活動中心及水上樂園；三、市民在戶外做運動或遊郊野公園，毋須戴口罩。戶外運動可除口罩她指，天氣炎熱，不允許到泳池及沙灘游泳「講唔通」，市民亦有強烈要求。她亦明白市民戶外運動要戴口罩十分辛苦，故提早放寬。至於允許餐飲處所提早放寬至八人一枱，是希望市民能過一個愉快的母親節，三代同堂慶祝。此外，由本月十九日起，食肆堂食亦由晚上十時延長至午夜十二時；宴會人數上限由二十人增至一百二十人。香港餐務管理協會會長楊位醒向本報表示，今年母親節訂枱情況火爆，貴賓房訂滿，客人想一家人聚在一起，四人一枱也好，房內開兩至三枱，現在放寬社交距離，不少客人即致電「改大枱」。散枱亦早已訂滿，料開八人一枱，可以多做兩成生意。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦說，早前礙於四人一枱，不少顧客致電查詢，「睇定啲先」。放寬消息傳出之後，預約人數明顯上升。酒樓不用分隔細枱，有更多空間開大枱，料母親節當日午市一定爆滿，晚市至少可做五十枱。蘭桂坊餐娛概念亦指，旗下六間餐廳因應母親節推出多款特色自助餐，午市及晚市早已預約爆滿，料生意比平日多五成。酒吧夜店等19日重開另外，本月十九日起，當局放寬第二階段防疫措施，容計酒吧、浴室、夜店、卡拉OK、麻將館、郵輪重開。酒吧可以營業至凌晨兩時，最多四人一枱。戲院最多容納人數由容量的一半增至八成半，觀眾可場內飲食。香港酒吧業協會主席錢雋永認為，酒吧復業後只能營業至凌晨兩時，錯失三分之一的黃金營業時間，反建議放寬至凌晨五時。