﻿東鐵15日提早過海 金鐘變身超級轉車站﻿

■東鐵線過海段提早於本月十五日開通。

擁有逾百年歷史的港鐵東鐵線迎來新蛻變，隨着東鐵線過海段提早於本月十五日開通，由紅磡站延伸過海，成為本港第四條過海鐵路線，連接新建在灣仔北的會展站，以及金鐘站。擴建後的金鐘站更成為四線匯聚的「超級轉車站」。日後由紅磡站來往金鐘站的車程，將由現時十九分鐘，大幅縮短至七分鐘。而會展站將會釐定新票價，其他車站的票價將維持不變。運房局局長陳帆公佈，東鐵線過海段將於本月十五日開通，位於灣仔北、新建的會展站，以及擴建的紅磡站及金鐘站亦會於同日啟用，屆時乘客毋須轉線，即可直達來往新界東北和港島，金鐘站會成為東鐵線、荃灣線、港島線及南港島線，四線合一的「超級轉車站」。毋須轉線 過海省十分鐘過海段通車後，市民過海平均可以節省十分鐘。從上水去金鐘只需四十分鐘，比現時快十五分鐘；大圍去金鐘只需要十七分鐘，而且不用轉車，比現時快十一分鐘；沙田去銅鑼灣現時需要三十六分鐘，之後可節省九分鐘、少轉兩次車。票價方面，港鐵行政總裁金澤培說，今次通車只涉及會展站一個新建車站，會展站將會釐定新票價。至於其他車站的票價將維持不變。港鐵香港客運服務總監楊美珍舉例指，由上水去金鐘仍會維持二十一元，至於會展站的車費水平會參考其他重鐵車站，形容「好抵搭」，如紅磡去會展的成人車價是十元一角，是過海最低收費額，與現時尖沙咀至金鐘、油塘去鰂魚涌的車費一樣。會展站將納入港鐵都會票使用範圍內，亦會有「早晨六五折」的優惠。周六起全用新九卡車 班次加密對市民擔心日後東鐵線會更擠逼，陳帆指屯馬線已把三成乘客分流到觀塘線，政府正評估市民出行習慣，相信東鐵線過海段可應付市民出行需求。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指，東鐵線於周六起，會全面使用新九卡列車，加上新的信號系統，有空間加密班次，本月十五日起，東鐵線將由現時約三分鐘一班車，加密至約二點七分鐘一班車。而在繁忙時段，可加開短途「子彈車」特別班次，以空車接載乘客。東鐵線過海段是沙中線項目一部份，於二○一八年被揭發出現偷工減料、沉降等問題，涉及會展、紅磡及土瓜灣站。對此，陳帆說已落實不少改善及監管措施，會前事不忘，後事之師，引以為鑑，政府與港鐵正有關責任問題作跟進，不便公開談論。