劉國勳冀過海收費劃一 解「短貴長平」

港鐵部份路程票價一直出現「同區不同價」的問題，例如由荃灣線旺角站到北角站收費十二元五角，而由東鐵線旺角東站轉兩次線到北角站則收費十五元兩角，後者貴二元七角。民建聯立法會議員劉國勳希望，荃灣線與東鐵線的過海段收費盡快劃一，並解決票價出現「短貴長平」的問題。



運房局局長陳帆表示，一般是按照路程長短計算票價，但東鐵線有歷史因素，涉及本地及跨境旅程，其中跨境段的票價較高，故有補貼本地路段，致東鐵線票價有別於其他路線。就城際直通車據報或永久停運，他稱因應內地及本港的高鐵發展，政府、港鐵及內地對口部門正檢視城際直通車的運作，有決定時會再公佈。