校園檢測整體運作順暢

■保良局葉吳彬彬幼稚園，則先讓六十名K3學生在上午回校上課。

全港中學及幼稚園昨日起分階段復課，有中學先安排中一至中五級、約六百名學生返校，並要求學生入課室前出示快速檢測證明。但有約十多名學生未能出示證明，要在操場指定位置，在指導下自行「補測」。在葵芳獅子會中學安排中一至中五級、約六百名學生返校。學生先要到操場作健康申報，出示檢測證明，經核實後返回教室。學生可選擇出示檢測棒照片，或經家長簽名作實的手冊。但有十多名學生未能出示相關證明，需聯絡家長後做「補測」；校長郭銳涵指昨日整體運作順暢。將軍澳的保良局葉吳彬彬幼稚園則先讓六十名高班（K3）學生在上午回校上課。家長陳太的一對孿生子女在該校就讀高班，她說子女都對上學很興奮。