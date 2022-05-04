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日報新聞 > 港聞

美股中段跌38點

2022-05-04 列印
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聯儲局召開議息會議，投資者普遍按兵不動，美股昨晚開市後窄幅上落。杜指中段報三三○二三點，跌三十八點；納指則報一二四六五點，跌七十點。滙控美國預託證券價格見五十點一九港元，升零點三九港元；騰訊則見三百七十四點四一港元，跌一點五九港元。
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