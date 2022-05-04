星島登陸元宇宙 回歸25周年展 全球關注

星島新聞集團與國際頂尖學府浙江大學國際聯合商學院聯手打造元宇宙世界，活動由四月二十七日至五月十日舉行。元宇宙校區內更設有《星島新聞集團元宇宙展廳 暨香港回歸25周年新聞展》，展出一系列記錄香港歷史的珍貴圖片、文章等素材。與此同時，今年是香港回歸祖國二十五周年，展廳內的展品為慶祝這個重要的日子拉開帷幕。



元宇宙校園區已於四月二十七日正式啟動，並於首晚舉行開幕典禮，一眾來自全球的頂尖嘉賓作開幕致辭。星島新聞集團執行董事兼聯席行政總裁蔡晋博士在開場致辭時指出：「科技極大改變了人類生活，是次星島集團與ZIBS的合作僅僅是科技創新的一個開始。星島集團陪伴香港經歷了八十三年的風風雨雨，見證了時代的變遷，未來希望通過區塊鏈技術將集團多年的歷史文化資產完整保留、妥善保管。」

融合傳統與新媒體 服務全球華人



今年是香港回歸二十五周年，他表示，在這個重要時刻，星島集團率先透過元宇宙展廳，打破空間限制向世界展現香港回歸二十五年來的發展歷程，希望藉此機會讓更多人了解香港。



蔡晋強調，星島集團將不斷推進科技開發，把需求問題轉化為技術問題，讓科技為媒體賦能。與此同時，通過傳統媒體與新媒體的融合，以及集團全球性佈局，更好地服務全球華人。



浙江大學國際聯合商學院元宇宙校區總監陳弘益教授在開場時指：「元宇宙打破時間及空間的限制，我們攜手全球合作伙夥伴打造沉浸式虛擬世界，重新定義人們的溝通交流模式。感謝來自世界各地代表的支持參與，一起耕耘未來，找出新時代的解決方案。」



聯合國大會第五十六任主席（韓國前總理）韓昇洙教授表示：「過去兩年多新冠疫情衝擊全球，人們無法像過往一樣地頻繁見面，為各行各業帶來許多挑戰。拜當代科技所賜，從網上會議到近期崛起的元宇宙，可以看到人們正憑藉着智慧開創新格局。是次元宇宙校區，讓全球師生以更好的方式學習互動，充份實現普惠教育理念。」



於浙江大學元宇宙校區上，星島新聞集團特別舉辦《星島新聞集團元宇宙展廳 暨香港回歸25周年新聞展》，讓全球華人能夠透過虛擬實境（VR），有趣互動地重溫歷史上的重要時刻。星島新聞集團展廳分為三個區域，將以「星島新聞集團發展」、「97年香港回歸日」及「香港回歸25載」為主題進行展覽。透過虛擬實境，以圖片、視頻等方式讓全世界了解香港社會發展，以及星島集團八十多年來的演變。

嶺南畫派大師線上展覽畫作



除了星島新聞集團的元宇宙展廳，著名嶺南畫派大師林伯墀（曾獲澳大利亞聯邦建制百周年勳章）及中國美術學院戴光瑩老師也參與線上展覽畫作，讓來自全球各地嘉賓有機會欣賞中華藝術之美。另外，活動更邀請到全球專家學者共同討論元宇宙時代下的高等教育及經濟社會等前沿議題。



星島新聞集團為浙江大學國際聯合商學院元宇宙校區提供VR設備支持，來自全球各地的嘉賓及學者將通過可穿戴設備實景體驗元宇宙世界。



活動由四月二十七日至五月十日向公眾開放，點擊以下鏈接，進入元宇宙系列展廳。浙江大學國際聯合商學院展廳

https://pse.is/zibs-metaverse-campus

星島新聞集團展廳

https://pse.is/sing-tao-news-exhibition-hall

嶺南畫派大師林伯墀展廳

https://pse.is/zibs-art-exhibition-hall

參觀元宇宙展廳所支持的設備：電腦或平版瀏覽器、手機或平版應用程式及VR設備（Oculus Quest 2）。

■星島新聞集團執行董事兼聯席行政總裁蔡晋博士。

■星島新聞集團為元宇宙校園提供VR設備支援。

■星島新聞集團陪伴香港經歷了八十三年的風風雨雨，展覽介紹發展歷程。

■活動邀請全球專家學者齊聚一堂，共同討論元宇宙時代下的高等教育及經濟社會等前沿議題。