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日報新聞 > 港聞

港首季GDP跌4%遜預期

2022-05-04 列印
■本港首季經濟預估倒退4%。
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第五波疫情衝擊香港經濟，加上環球需求放緩，今年首季經濟陷入收縮。政府統計處公佈首季本地生產總值按年實質下跌百分之四，是六個季度最弱，差過市場預期，並結束過去一年的增長。

政府發言人表示，本港經濟在首季面對巨大壓力，加上疫情干擾跨境運輸，嚴重拖累出口表現。第五波疫情及防疫措施，嚴重打擊廣泛的經濟活動和經濟氣氛。展望未來，環球經濟在短期內將繼續面對重大挑戰，但疫情緩和及各項支援措施，應有助本地需求在今年餘下時間恢復。

除了政府消費開支首季上升外，其餘主要組成部份都下跌，首季私人消費開支首季與上年同期比較下跌百分之五點四。貨品出口總額首季按年跌百分之四點五。
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