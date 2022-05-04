  • 2022年5月4日 星期三
  • 22º
  • 67%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 社交鬆綁堂食東鐵郭榮鏗TVB

日報新聞 > 港聞

推取消強積金對沖 林鄭：政府「落水」很深

2022-05-04 列印
Previous Next

取消強積金對沖近日再惹關注，特首林鄭月娥指社會討論取消強積金對沖的法例已超過十年，並得到社會支持，形容近日出現要求暫緩的意見，屬意料之外。她強調政府「落水」很深， 投入大量公帑協助僱主適應取消強積金對沖後的情況，而立法會過往在四十四天內便審議完成更複雜的「完善選舉制度」，證明具備能力，希望議員以勞工權益為先，盡快通過法例。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd