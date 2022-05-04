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無線報警查新聞App凌晨現怪訊息

2022-05-04 列印
■無線電視新聞應用程式凌晨出現多個異常推送通知。
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昨日為世界新聞自由日，無線電視流動應用程式昨凌晨突然出現異常情況，約二十分鐘內不斷推送奇怪訊息，包括「testing」、「【直播中】李家超見記者」等，惹起市民熱議。無線報警處理，警方昨午到無線電視廣播城相關辦公室蒐集證據。

昨凌晨零時零分起，無線新聞流動應用程式在二十一分鐘內接連發出二十三個內容異常推送通知訊息，包括「hihi」、「testing」，另出現多個簡體字訊息，如「愛國者治港」等；有網民懷疑是黑客入侵。無線指會加強系統監察，以防類似事件再發生，公司會全面配合警方作深入調查。
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