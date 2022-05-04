昨凌晨零時零分起，無線新聞流動應用程式在二十一分鐘內接連發出二十三個內容異常推送通知訊息，包括「hihi」、「testing」，另出現多個簡體字訊息，如「愛國者治港」等；有網民懷疑是黑客入侵。無線指會加強系統監察，以防類似事件再發生，公司會全面配合警方作深入調查。
無線報警查新聞App凌晨現怪訊息
昨凌晨零時零分起，無線新聞流動應用程式在二十一分鐘內接連發出二十三個內容異常推送通知訊息，包括「hihi」、「testing」，另出現多個簡體字訊息，如「愛國者治港」等；有網民懷疑是黑客入侵。無線指會加強系統監察，以防類似事件再發生，公司會全面配合警方作深入調查。
明天提前寬聚 母親節可八人同枱
疫情於低位徘徊，特首林鄭月娥再次放寬限聚令，由本周四起食肆堂食可以八人一枱，餐飲業界即時「翻生」，周日（五月八日）母親節訂了四人一枱的客人，紛紛併枱，變成八人同枱，令食肆多開大枱，料多做至少兩成生意。...
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傳「馬某」涉危害國安被捕 阿里股價重挫9%後證虛驚
內地傳媒昨早報道，杭州市國家安全局對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事危害國家安全活動的「馬某某」採取刑事強制措施。由於有部份傳媒報道稱「馬某」，而阿里巴巴的總部位於杭州，消息引起全民猜疑被捕者是否馬雲，...
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全面動員後備部隊強攻烏東 普京擬「勝利日」正式向烏宣戰
外界關注俄羅斯會否向烏克蘭全面宣戰。美國和西方官員認為，俄羅斯總統普京可能會在下周一的衞國戰爭勝利日，正式向烏克蘭宣戰，將可全面動員後備部隊，強攻烏克蘭東南部。俄羅斯在二月二十四日宣佈，針對烏克蘭發起...
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屋苑連錄逾千萬成交個案
政府調高按保樓價上限，逾千萬交投頻現。據《星島地產網》報道，美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，沙中線過海段月中開通，刺激沿線物業交投轉旺，該行新近促成馬鞍山迎海．星灣18座中層G室，面積約783方呎...
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股票債券投資大幅損手 外匯基金首季蝕550億
受股債投資大幅損手影響，外匯基金今年第一季投資錄得虧損550億元，為2020年第一季以來再錄投資虧損，其中債券大幅虧損347億元，是歷來最差表現，香港及其他股票則分別蝕94億及246億元，四大資產類別...
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施華升級版 爭入決賽 疾風絆「馬」
曼城鋒將菲爾科頓以技術出眾見稱，但其突然加速深入對方腹地的威力不容小覷，領隊哥迪奧拿認為他是「加速版大衞施華」。今晚歐聯四強次回合作客皇家馬德里，這名廿一歲新星把握主隊中後場速度較慢的缺點，勢再次突然...
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欣宜MIRROR夾攻唔擔心紅館票房 關心妍力邀關菊英做嘉賓
入行20年的關心妍（Jade）回顧「人生大事」，除咗結婚生女，一定要數到2009年喺TVB《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中攞錯關菊英獎項事件，將於6月4日及5日在紅館舉行《＂約＂20周年演唱會》...
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李一飄 - 疫情減退 是時候致力振經濟｜社論
經歷第五波疫情，估計本港逾四百多萬人染疫，群體免疫屏障已經築起，加上公眾的接種率持續提升，令Omicron疫情反彈乏力，這反映在復活節和勞動節長假之後，染疫人數不見掉頭彈升，反而慢慢拾級而下，令香港有...
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仲達 - 旭日昇一注單W｜頭號目標
每次全泥宴總要面對一個問題，就是必有一些初跑泥地但在泥閘曾有好走勢的馬，對於此類馬要怎樣評價，無疑有靠估成份。不過此類馬有一個優點，就是由草地賽轉跑泥地賽，對手級數通常低了一截，只要能應付在泥地作賽的...
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