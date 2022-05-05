打鐵師傅年邁 難覓接班人 長洲飄色停辦三年 手造鐵架恐失傳

■長洲惠海陸同鄉會主席鄺世來。

■製作「色梗」的黃成就師傅。

■郭宇鈿致力把家族品牌活化。

長洲一年一度的太平清醮今天開始，疫情之下，重頭戲的飄色巡遊和搶包山比賽將連續第三年停辦，影響所及，支撐飄色小演員的「色梗」，僅剩下一名老工匠製作，長洲惠海陸同鄉會主席鄺世來坦言，擔心打鐵手工藝後繼無人，未來的飄色或會「失色」。飄色巡遊是長洲太平清醮的重頭戲，昔年舉行期間，吸引大批市民入長洲夾道觀賞。長洲惠海陸同鄉會主席鄺世來接受本報訪問時指，安排統稱「色芯」的小演員如浮在半空，全靠由生鐵建造的「色梗」支撐，若要呈現凌空飄盪感覺，「色梗」須根據每名「色芯」體重身高，度身訂造。不過，全港懂得製作「色梗」者，僅有七十多歲的打鐵師傅黃成就，隨着師傅年紀大，他無力拿起鐵鎚敲打造型，這門傳統手藝或無人承繼，令人傷心。鄺世來說，打鐵辛苦，工序又多，不少後生仔不願入行，加上製作「色梗」，一年一次，賺不到錢，難覓接班人。他坦言，日後若再辦飄色，惟有用現存的十枝「色梗」，他預計隨時間流逝，「色梗」變脆，無法安全地支撐「色芯」，便會被淘汰，屆時需再想方法，以支撐小演員。他建議為太平清醮、飄色等傳統活動，在長洲設立一個博物館，讓更多人認識和感受習俗傳統，希望集結有心人士支持，並籌款建立博物館。郭錦記二代發揚平安包此外，平安包是長洲太平清醮的名物，老字號郭錦記餅店紮根長洲四十多年，老闆郭宇鈿致力把平安包發揚光大。他說，不忍父親郭錦全數十年造包的心血付諸流水，故「先斬後奏」辭去銀行高管工作，繼承長洲小餅店。想法多多的他，期望活化這個老字號，重新定位，讓郭錦記的包點走入尋常百姓家。他計劃革新，研究和改良包點，打入日式超市，並推出送貨服務，讓市民不用坐船入長洲，就可享用平安包。