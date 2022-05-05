飄色主題諷刺時弊 讓市民會心微笑

長洲太平清醮的飄色巡遊，小演員凌空飄過街頭，諷刺時弊，令人津津樂道。長洲惠海陸同鄉會主席鄺世來細數多年難忘的主題，包括諷刺「許智峯搶手機」事件的「卿峯作浪」、以前特首梁振英三女梁頌昕遺留行李事件的「帶住師奶去旅行」、「廿蚊張」等，認為這些主題，令市民看後會心微笑，成茶餘飯後「食花生」的笑料談資。



被問及《香港國安法》生效後，若長洲日後再辦飄色，會否影響他們構思諷刺主題時，鄺世來回應說，他們只是諷刺，並無針對政府，故此並不擔心。