公海遊准復航 業界：半年內難成事

疫情放緩，商經局正更新防疫要求，短期內通知各郵輪公司，以籌備復辦公海遊。但有郵輪業人士指，一間郵輪公司已撤出香港，在新加坡獨家營運，另一郵輪集團正進入臨時清盤程序，料本港最少半年之內都不可能有郵輪活動，更形容：「啟德郵輪碼頭旁有個大方艙醫院，客人都不會想來上船。」



去年八月，星夢郵輪和皇家加勒比國際遊輪一度復辦，但至今年一月初第五波疫情爆發，政府煞停公海遊。署理商經局局長陳百里說，衞生當局正更新防疫要求，料短期內會通知郵輪公司籌備復航。



惟有業界人士透露，為了去年八月重開公海遊，郵輪公司須召集各國船員，先在本港海域船上隔離，花費以億元計，但復航短短四個多月，還未回本，政府就叫停公海遊，損失慘重。據悉，皇家加勒比國際遊輪曾要求政府定出公海遊的「熔斷機制」，但當局遲遲未有說法，遂「撤船」至新加坡。據悉，新加坡政府制定一套清晰方案，如一艘郵輪爆發跨家庭感染，或有十名或以上船員確診才停航，但港府一直「沒規矩」，令郵輪公司不能預備，只好離港往獅城營運。至於星夢郵輪集團，今年一月進入臨時清盤程序，不知有沒有新買家，故短期內不可能復辦公海遊。

碼頭旁有方艙「趕客」



業內人士認為，內地疫情下，郵輪停運，其中招商伊敦號及鼓浪嶼號正閒置，如相關內地公司有興趣，可以申請來港開辦航程，但相關公司沒有在港營運經驗，亦不熟悉本港市場，且船員全是內地人，難以預測香港客人的反應。故此，業內認為本港半年之內難以復辦公海遊。而啟德郵輪碼頭旁設有大型社區隔離及治療設施，業內預料船公司或客人均不想見到。