消委會報告 | 60款餅乾 1款總評分獲5星 55款含基因致癌物

一場世紀疫情，根據網上專頁統計，各國一共有五億一千五百多萬人確診，六百二十四萬多人染疫亡。香港估計有逾四百多萬人確診，迄今造成九千三百二十八人死亡。從數字看，新冠肺炎疫情，的確驚心動魄，即使沒有感染病...

2022-05-05