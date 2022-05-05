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消委會報告 | 60款餅乾 1款總評分獲5星 55款含基因致癌物

2022-05-05 列印
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各式各樣的餅乾不但是大人小孩的零食茶點，有些人更會把 餅乾 當作正餐「醫肚」。 消委會早前測試了市面60款餅乾樣本，發現51款樣本屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物。有1款餅乾樣本得到5星，11款餅乾 樣本獲得4星半，即刻睇吓邊款評分最高。詳情：https://bit.ly/3MG6ZtE

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