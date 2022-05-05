工聯會憂史上最多 80竹篙灣外判工上月遭解僱 6方艙下周停運5400人恐失業

疫情回落，需要隔離人數大減。有「方艙醫院」清潔工人向本報透露，政府將於下周四（十二日）停運六間方艙醫院，只維持竹篙灣、青衣及啟德三個隔離設施運作；而他服務的方艙醫院，會調派一、兩成僱員去竹篙灣工作。有工會指，隨着多個方艙停止營運，預料有五千四百名僱員會被終止合約。



為應對第五波疫情，中央在港援建六間稱為「方艙醫院」的社區隔離設施，分別位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺馬適路、洪水橋及元朗潭尾。

僅竹篙灣青衣啟德續運作



清潔工王先生在港珠澳大橋香港口岸人工島方艙醫院返早班，他說由於疫情放緩，方艙醫院上月底停收確診者，上周獲管理層通知，政府將於下周四停止營運部份方艙醫院，只有竹篙灣、青衣及啟德三個維持運作。



據王先生了解，管理層會調派一、兩成員工，到竹篙灣工作，其餘會被解聘。他稱，他於三月簽署短期工作合約，口頭為期三個月，理解會有變數，而他已離職轉任另一份臨時工。

工聯會接逾1700人求助



此外，工聯會接獲一千七百多名竹篙灣方艙的保安員及清潔工求助，當中八十名外判工指，上月初接獲解僱通知。工聯會預計，多個方艙醫院停止營運後，多達五千四百名合約職員會失業，形容「可能係香港有史以來第一次，涉及同一日有極大量嘅員工被解僱」，建議政府把場地改為安置抵港要隔離的外傭，或作管理中港司機所用。

內地援港醫療隊今返家



另外，新冠治療中心（亞博館）亦已轉為備用狀態。內地援港醫療隊領隊崇雨田說，醫療隊留港的二百一十多人，今天將啟程返回內地，醫療隊在亞博館工作一個多月，收治約一千個病人。崇雨田相信，今次疫情後，香港市民將更能體會，祖國一定是香港遇到困難時的靠山。