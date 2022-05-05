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康文署38泳池 延至下周分批重開

2022-05-05 列印
■公眾泳池下周四起，始重新開放。
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港府提早放寬限聚令，讓泳池、刊憲泳灘、康文署水上活動中心和轄下公眾游泳可於今日重開。但康文署昨晚指，三十八個公眾游泳池要推遲至下周四起才分批重開。有工會指，救生員人手嚴重不足，水上活動設施極大可能只提供有限度服務，或繼續關閉。
救生員嚴重不足

港九拯溺員工會指，即使政府宣佈重開泳池和泳灘，市民出發前應先致電或上網查看場地，了解是否可以開放。該會指，由於康文署招聘困難，救生員人手嚴重不足，相信水上活動設施極大可能只提供有限度服務或繼續關閉。

康文署表示，轄下刊憲泳灘及水上活動中心今日會重新開放，當中十五個泳灘由每日朝九晚六，提供救生員服務；其餘泳灘的救生員服務則繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳。

署方正過濾公眾游泳池的池水，並作消毒，同時會抽取池水樣本化驗，確保清潔衞生。
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