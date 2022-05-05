第二針接種率85% 料次季達九成

截至前晚，本港第一針接種率達九成一，第二針接種率約八成五。行政長官選舉唯一候選人李家超早前表示，要與內地創造通關條件，第二針疫苗接種率要達九成。



呼吸系統專科醫生梁子超估計，要多兩至三個月，才可達九成接種率，但認為要和內地通關，較視乎兩地的疫情及外防輸入措施是否同步。港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，內地的復常步伐與本港不相同，香港先與國際通關的可行性較高。



此外，政府專家顧問許樹昌表示，新冠病毒曾在香港出現大爆發，很難在短時間內「唔見咗」，社區或有很多無症狀患者，而且市民打針後的抗體水平會隨時間下跌，故相信新冠病毒已變成風土病，難以「清零」。若商討與內地通關，要了解國家衞健委的想法。