  • 2022年5月5日 星期四
  • 23º
  • 80%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 安心出行張超雄許樹昌污水朱智賢

日報新聞 > 港聞

美儲局加息半厘

2022-05-05 列印
Previous Next

美國聯儲局今晨公佈議息結果，加息半厘，聯邦基金利率將提高50個基點至0.75厘至1厘。
  有分析指，縮表會對資產價格、房價和通脹造成影響，而港匯在今月內觸及七點八五弱方兌換保證的可能性較高，又估計港息不會緊貼美息上升，料一個月港元拆息（Hibor）有機會在今年內升至兩厘。議息結果公佈前，美股平穩，美股缺乏方向，杜指平開，早段微升七十三點。杜指中段升一一五點，至三三二四五點，相當於百分之零點二升幅。標普指數則升四點，至四一七九點，納指早段亦跌四十一點，至一二五二一點。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd