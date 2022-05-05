美儲局加息半厘

美國聯儲局今晨公佈議息結果，加息半厘，聯邦基金利率將提高50個基點至0.75厘至1厘。

有分析指，縮表會對資產價格、房價和通脹造成影響，而港匯在今月內觸及七點八五弱方兌換保證的可能性較高，又估計港息不會緊貼美息上升，料一個月港元拆息（Hibor）有機會在今年內升至兩厘。議息結果公佈前，美股平穩，美股缺乏方向，杜指平開，早段微升七十三點。杜指中段升一一五點，至三三二四五點，相當於百分之零點二升幅。標普指數則升四點，至四一七九點，納指早段亦跌四十一點，至一二五二一點。