鄭州爆疫 超市現搶購潮

內地前天新增五千四百二十八宗新冠本土個案，北京佔五十一宗，市內四十四個地鐵站封閉出入口，一百五十八條公車線路要繞道或停運。早前有患者因三次使用公共廁所，致四十人染疫。當局要求每日全面消毒公廁兩次，封控區範圍內廁所不能兩人以上同時如廁。在河南省會鄭州市，鄭州東站高鐵站職員發生群眾感染。由昨天凌晨起，非必要人士不得進出鄭州市，市內企業員工須居家辦公，主城區民眾「足不出區」，為期七天。當地超市前晚出現搶購潮，有市民一次購買半頭豬。



另外，廣東省廣州市政府公佈，在全市開設逾四千六百個核酸採樣點提供免費檢測服務，以便民眾在五一假期後上班上學。而上海新增四千九百多宗本土個案，再多十六名患者離世。