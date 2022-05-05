疑憂搬舖自殺 店主「大字形」伏屍

灣仔有中年漢前晚被揭「大字型」伏屍於店舖內，頸部有十厘米長的傷口，其鞋底及地上亦濺上血跡。據悉，死者沒有感情及財務問題，惟曾向家人透露對轉換新舖及裝修問題感壓力，不排除有人有自殺傾向。死者早年在灣仔交加街經營店舖，從事補鞋、開鎖等業務，惟近日被逼搬遷。據了解，死者的親友昨早到殮房認屍，各人神情難掩哀傷（見圖）。