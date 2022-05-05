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採中式步操 海關：更融入國家

2022-05-05 列印
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海關由昨日「五四青年節」起，全面採用中式步操，所有海關人員須於各慶典儀式、結業會操，以及其他穿着制服的場合，全面採用中式步操禮儀。

海關指，近年逐步把中式步操元素加入訓練，除提高步操表演的可觀性外，亦讓部門更好融入國家體系，豐富「一國兩制」內容。
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