無線平安鐘兼備藍牙 合酒店單獨檢疫長者

長者安居協會的「一線通平安鐘」昨宣佈，推出「無線平安鐘」，透過4G流動網絡提供二十四小時服務，更兼備藍牙遙控技術，毋須再使用家居電話線，大大提高覆蓋面，適合於酒店獨單檢疫的長者使用，若有需要，協會可與政府及檢疫酒店協調引進技術。產品附帶遙控求助掣，在睡房、廚房、露台、天台都可以連結主機發出的求救訊號；設計輕巧，並有防水功能，長者沐浴時都可以掛在身上。