  • 2022年5月5日 星期四
  • 23º
  • 80%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 安心出行張超雄許樹昌污水朱智賢

日報新聞 > 港聞

無線平安鐘兼備藍牙 合酒店單獨檢疫長者

2022-05-05 列印
■「無線平安鐘」，透過4G流動網絡提供二十四小時服務，更兼備藍牙遙控技術。
Previous Next

長者安居協會的「一線通平安鐘」昨宣佈，推出「無線平安鐘」，透過4G流動網絡提供二十四小時服務，更兼備藍牙遙控技術，毋須再使用家居電話線，大大提高覆蓋面，適合於酒店獨單檢疫的長者使用，若有需要，協會可與政府及檢疫酒店協調引進技術。產品附帶遙控求助掣，在睡房、廚房、露台、天台都可以連結主機發出的求救訊號；設計輕巧，並有防水功能，長者沐浴時都可以掛在身上。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd