誼樂社呈獻「賽馬會樂．憶古蹟」音樂盛宴 古蹟下細聽經典樂曲

■陸尉俊的作品《四時》在去年11月首演時獲得觀眾支持，5月再為大家帶來以大館為靈感的新作。

■除了欣賞音樂會，大館亦有不少歷史文化等待大家發掘。（相片由大館提供）

疫情下，有不少人需要音樂調劑精神生活。誼樂社主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會樂．憶古蹟」計劃，將於5月13至15日的週末，在中環大館賽馬會立方舉行五場音樂會。由國際知名大提琴家李垂誼，聯同本地出色的音樂家和新一代演奏者，帶觀眾透過樂曲，探索幾段音樂世家的情誼，並可以欣賞誼樂社作品徵集得獎作曲家陸尉俊取材自大館的新作。音樂世家展現家庭關係影響是次音樂會的選曲圍繞着不同的家庭關係，誼樂社藝術總監李垂誼表示：「在古典音樂十八至二十世紀的圓熟時期，一門多傑的音樂世家不足為奇，例如莫札特和兒子薩韋爾、孟德爾遜和他的姐姐芬妮、舒曼和太太克拉拉、德伏扎克和女婿蘇克。他們在相互影響下，孕育了不少佳作，而是次音樂會的曲目，更是觀眾鮮有機會接觸的精品。」觀眾可以透過是次音樂旅程體會音樂世家共同的價值觀、傳統及文化傳承，感受家庭關係對音樂創作的影響。香港作曲家受大館啟發而進行創作「賽馬會樂．憶古蹟」計劃為香港年輕作曲家提供駐館藝術家計劃，讓他們能置身於大館，吸取靈感，創作樂章。誼樂社作品徵集2021得獎者陸尉俊將為是次音樂會系列展開序幕，於這個音樂週末送上他受大館啟發而創作的樂章，世界首演，為大館這個古蹟注入新繆思。親友周末活動探索音樂和古蹟關係除了欣賞「賽馬會樂．憶古蹟」精彩的音樂會外，觀眾可在欣賞演出前參觀大館。五場音樂會的舉辦地點位於中環大館，觀眾可置身於集古蹟及藝術館於一身的建築群，體驗表演藝術與社區歷史的交融，適合一家大小前往認識歷史和體驗文化活動。「賽馬會樂．憶古蹟」門票音樂會 5月14日（六）7:30pm藝術總監／大提琴︰李垂誼小提琴︰戚耀庭、周業瑋、黃沛盈、鄭陽中提琴︰何珈樺大提琴︰鄭恩浩鋼琴︰李嘉齡、朴星吉音樂會全長約1小時30分鐘，包括一節中場休息。音樂會門票港幣$250，現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售。免費音樂會5月13日（五）8pm5月14日（六）2:30pm5月15日（日）2:30pm5月15日（日）4:30pm免費音樂會，每節長約25分鐘，不設中場休息。門票現於撲飛（www.popticket.hk）接受登記。觀眾須預先登記，名額有限，先到先得。「賽馬會樂．憶古蹟」誼樂社自2019年獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行為期三年的「賽馬會樂．憶古蹟」計劃，藉音樂推廣香港古蹟，為世界知名藝術家及香港年青樂手提供合作演出平台，從而栽培香港年青音樂家，並為公眾提供別具意義和更深入的音樂體驗。各音樂會有不同的節目內容；活動有機會因應疫情及政府防疫措施而改動，音樂會詳情及最新安排可參閱誼樂社網站（https://www.musicussociety.org）。所有作品內容均由主辦單位/創作團隊獨立製作，並不代表「賽馬會樂．憶古蹟」計劃及香港賽馬會慈善信託基金之立場或意見。註：當中於新冠肺炎疫情期間拍攝之相片，在場人士均有嚴格遵從當時實行之防疫措施。（資料由客戶提供）