誼樂社呈獻「賽馬會樂．憶古蹟」音樂盛宴 古蹟下細聽經典樂曲

音樂世家
展現家庭關係影響
是次音樂會的選曲圍繞着不同的家庭關係，誼樂社藝術總監李垂誼表示：「在古典音樂十八至二十世紀的圓熟時期，一門多傑的音樂世家不足為奇，例如莫札特和兒子薩韋爾、孟德爾遜和他的姐姐芬妮、舒曼和太太克拉拉、德伏扎克和女婿蘇克。他們在相互影響下，孕育了不少佳作，而是次音樂會的曲目，更是觀眾鮮有機會接觸的精品。」觀眾可以透過是次音樂旅程體會音樂世家共同的價值觀、傳統及文化傳承，感受家庭關係對音樂創作的影響。
香港作曲家
受大館啟發而進行創作
「賽馬會樂．憶古蹟」計劃為香港年輕作曲家提供駐館藝術家計劃，讓他們能置身於大館，吸取靈感，創作樂章。誼樂社作品徵集2021得獎者陸尉俊將為是次音樂會系列展開序幕，於這個音樂週末送上他受大館啟發而創作的樂章，世界首演，為大館這個古蹟注入新繆思。
親友周末活動
探索音樂和古蹟關係
除了欣賞「賽馬會樂．憶古蹟」精彩的音樂會外，觀眾可在欣賞演出前參觀大館。五場音樂會的舉辦地點位於中環大館，觀眾可置身於集古蹟及藝術館於一身的建築群，體驗表演藝術與社區歷史的交融，適合一家大小前往認識歷史和體驗文化活動。
「賽馬會樂．憶古蹟」門票
音樂會 5月14日（六）7:30pm
藝術總監／大提琴︰李垂誼
小提琴︰戚耀庭、周業瑋、黃沛盈、鄭陽
中提琴︰何珈樺
大提琴︰鄭恩浩
鋼琴︰李嘉齡、朴星吉
音樂會全長約1小時30分鐘，包括一節中場休息。音樂會門票港幣$250，現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售。
免費音樂會
5月13日（五）8pm
5月14日（六）2:30pm
5月15日（日）2:30pm
5月15日（日）4:30pm
免費音樂會，每節長約25分鐘，不設中場休息。門票現於撲飛（www.popticket.hk）接受登記。觀眾須預先登記，名額有限，先到先得。
「賽馬會樂．憶古蹟」
誼樂社自2019年獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行為期三年的「賽馬會樂．憶古蹟」計劃，藉音樂推廣香港古蹟，為世界知名藝術家及香港年青樂手提供合作演出平台，從而栽培香港年青音樂家，並為公眾提供別具意義和更深入的音樂
體驗。
各音樂會有不同的節目內容；活動有機會因應疫情及政府防疫措施而改動，音樂會詳情及最新安排可參閱誼樂社網站（https://www.musicussociety.org）。
所有作品內容均由主辦單位/創作團隊獨立製作，並不代表「賽馬會樂．憶古蹟」計劃及香港賽馬會慈善信託基金之立場或意見。
註：當中於新冠肺炎疫情期間拍攝之相片，在場人士均有嚴格遵從當時實行之防疫措施。
（資料由客戶提供）