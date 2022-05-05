組織資助老年黃斑病變患者 眼球注射藥物

■香港視網膜協會會長曾建平先生

年紀大機器壞，視力自然衰退？這個想法可能窒礙了不少患者及早發現眼疾。眼科專科黃禮文醫生說，老年黃斑病變的初期至中期患者，他們的視力未必受影響，反而當視力惡化至晚期才會有視力問題，如果再延遲就醫，最嚴重後果可以致盲。而且此症可急劇惡化，患者或短時間內失明。黃禮文醫生說：「要特別留意濕性老年黃斑病變，因它比乾性老年黃斑病變嚴重，由於脈絡膜血管增生，而增生血管往往非常脆弱，很容易滲漏和出血，若不妥善處理，滲出物和血液聚集於黃斑區會破壞該處的感光細胞，可永久破壞視野中央位置的視力。」眼內玻璃體腔內注射抗血管內皮生長因子（anti-VEGF）藥物，是現時全球治療濕性老年黃斑病變的標準，通過減少病理性新生血管形成，亦可減低血管滲漏及出血。黃禮文醫生說，在接受治療的首年，注射雷珠單抗後，注射的密度越高，視力越好，兩者成正比。而且，研究更進一步得出，首年注射最少五次的患者，視力能維持在基線，但當注射的密度增至不少於八次，則可達到至少15個視力表字母的視力改善，成效理想。不過，血管內皮生長因子眼球注射藥物屬醫管局自費項目，因此香港視網膜病變協會及香港醫護聯盟合辦一個藥物資助計劃，為適合使用抗血管內皮生長因子眼球注射藥物—雷珠單抗的患者提供援助。視網膜病變協會會長曾建平先生說：「此項計劃的申請條件相對寬鬆，希望可以盡量幫助更多有需要的患者。申請人除了必須是醫院管理局患者及香港永久性居民，以及只需符合以下其中一個條件，即正在領取綜合社會保障援助；或傷殘津貼；或年滿65歲或以上人士。」查詢可致電2155 0262。