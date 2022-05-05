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預算案撥款草案 獲三讀通過

2022-05-05 列印
■陳茂波表示，會全力跟進預算案中的措施。
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立法會昨以八十七票贊成、一票棄權，無人反對下，三讀通過財政預算案的《撥款條例草案》。投棄權票的是社福界議員狄志遠。他說由於不滿政府削減社福界整筆過撥款百分之一，難以投下支持票。

財政司司長陳茂波表示，會全力跟進預算案中的措施，又說如疫情保持穩定，復甦勢頭可持續，本月中會公佈全年經濟增長預測的覆檢結果。他指，今屆任期內曾出現逾二千億元年度赤字，但屆滿時，財政儲備仍維持在九千五百億元左右。
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