  • 2022年5月6日 星期五
  • 24º
  • 82%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 局長欺凌青山公路馬騮關詠荷

日報新聞 > 港聞

沙灘重開 市民蜂擁暢泳

2022-05-06 列印
Previous Next

社交距離措施昨日提早鬆綁，其中康文署轄下十五個泳灘昨日重開，炎炎夏日即時熱爆，不少市民一早便入灘曬太陽，或落水暢泳。現場更有女士換上比堅尼，邊享受日光浴，邊休息野餐，或打卡拍照。同時，亦有一家大小在沙灘遊玩，享受家庭樂。

在黃金泳灘，救生員一早在沙灘準備，不少泳客亦急不及待，大清早便游早水。泳客黃先生指一直喜歡在沙灘游泳，因「開心好多，可以自由發揮。」他又指：「無得游呀，想開心都唔得呀」，並大讚「好正呀啲水，好靚啲水，心情又靚」。泳客鍾先生則表示，沙灘重開第一日，便到場暢泳，強調多做運動，人都更開心。

康文署轄下十五個泳灘每日上午九時至下午六時提供救生員服務，其餘泳灘的救生員服務則繼續暫停。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd