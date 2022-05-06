沙灘重開 市民蜂擁暢泳

社交距離措施昨日提早鬆綁，其中康文署轄下十五個泳灘昨日重開，炎炎夏日即時熱爆，不少市民一早便入灘曬太陽，或落水暢泳。現場更有女士換上比堅尼，邊享受日光浴，邊休息野餐，或打卡拍照。同時，亦有一家大小在沙灘遊玩，享受家庭樂。在黃金泳灘，救生員一早在沙灘準備，不少泳客亦急不及待，大清早便游早水。泳客黃先生指一直喜歡在沙灘游泳，因「開心好多，可以自由發揮。」他又指：「無得游呀，想開心都唔得呀」，並大讚「好正呀啲水，好靚啲水，心情又靚」。泳客鍾先生則表示，沙灘重開第一日，便到場暢泳，強調多做運動，人都更開心。康文署轄下十五個泳灘每日上午九時至下午六時提供救生員服務，其餘泳灘的救生員服務則繼續暫停。