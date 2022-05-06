﻿倫敦金騙案 ﻿﻿患癌女輸光50萬藥費﻿

■警方舉行記者會講述案情。

投資騙案手法持續變種，令人防不勝防。有本地倫敦金詐騙集團吹捧自己為「投資經紀」，強調投資可致富，吸引數百名市民「上當」，當中有末期癌症女子疑想接受更好治療，誤信騙徒，最終短期內被對方輸光五十萬元投資金額，警方花多年時間調查，終將詐騙集團一網打盡，在一五年至一七年間便有二百一十五人受騙，共損失約一億一千萬元。涉案集團在二○一五年至一七年間，詐騙二百一十五名受害人，他們共損失約一億一千萬元。警方接報展開調查，於一八至一九年拘捕六十六人，經多年搜證，包括檢閱大量交易紀錄及財務報告，終瓦解犯罪集團，拘捕主腦。警多年調查拘66人 瓦解集團商業罪案調查科警司葉永林昨指出，騙徒利用不同投資工具行騙，惟葉形容犯案手法「換湯不換藥」，由以往倫敦金到近期的虛擬貨幣，都是在網上以「靚仔靚女」炫富作招徠，同時吹捧自己為投資專家，誘使受害人作高回報低風險的投資；近年更以疫情及失業率高企為由，訛稱向失業市民提供工作機會。警方指有三十五歲末期癌症女受害人於前年在網上認識「倫敦金投資經紀」，對方炫耀奢華生活，誘使女受害人將原本用作醫病的金錢去投資，指她可賺錢找更好的醫生和使用更好的藥，最終事主向財務機構借錢投資，惟其後騙徒聲稱將事主逾五十萬元的資金，全部虧蝕後失去聯絡；另有中學男教師經網上認識一名倫敦金女經紀，對方同樣不斷吹噓投資經驗，並聲稱可不收佣金，最終事主交出三十萬元，並於一周內全數輸掉。事主發現被騙後，苦口婆心勸喻對方報讀進修課程，成為一個真正的投資顧問。投資騙案數字近年飆升，今年首兩個月錄得二百四十三宗網上騙案，較去年同期上升一百三十三宗，損失金額由去年同期的三千五百九十萬元大幅增至超過一億三千二百萬元。警方指部份事主對相關投資產品一知半解，所以在投資前宜先學習投資知識，並到有信譽的銀行或投資機構作出投資，不要盡信社交媒體及網上平台，同時於簽署任何開戶協議、授權書或相關合約前，應了解清楚所有條款及細節。