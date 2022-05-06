6人遭起訴 兩主腦還柙

警方早前瓦解本地倫敦金詐騙集團，其中六名骨幹成員被起訴串謀詐騙及洗黑錢共十二項控罪，涉款達三億九千七百萬元，案件昨在東區裁判法院提堂，並押後至下月十三日再訊，以待準備交付到高等法院審訊，其中兩名集團主腦保釋被拒。



六名被告為公司男董事劉志堅及吳曉輝、公司男文員吳靖濂、無業女子梁詩琦、梁穎詩及女文員余碧津。



劉另被控多項洗黑錢罪，涉及六個銀行戶口內逾三億八千萬款項，及另外近一億八千萬款項；劉亦分別連同四名被告，被控洗黑錢，涉款二十三萬至逾二千二百萬不等。