疫情下共度時艱 港燈多渠道援助社群

■在嚴謹的防感染措施下，港燈義工協助製作新鮮飯盒予有需要人士。

■港燈「送暖號Go-Go-Go」向獨居長者送上抗疫健腦福袋。

■在疫情穩定期間，港燈義工親身向市民送上關懷和日常物資。

■港燈義工隊推出「送暖一綠通」服務，定期致電獨居長者。

■港燈工程人員於疫情穩定期間上門為獨居長者檢查電力裝置。

■港燈義工與青協筲箕灣青年空間合辦「玩轉復活節」網上派對。

■每周以手機即時通訊程式向近一萬位長者發送有用資訊。

2020年初，新型冠狀病毒在本港爆發，社會各階層備受影響，無論生活或生計，均面對前所未有的挑戰，不少企業紛紛伸出援手，支援弱勢社群。作為香港其中一間主要公用事業機構，港燈亦透過不同項目提供協助，紓緩大眾在疫情下的壓力。及時送上物資 紓解燃眉之急疫症當前，市民大眾既要提防染病，亦要面對更大難關，就是疫情下社會運作和經濟活動受阻，直接衝擊基層生計，甚至缺乏生活所需。有見及此，港燈在過去兩年多，多次推出以物資援助為重點的服務，透過動員員工及與不同社會服務機構合作，為有需要人士提供生活及抗疫物資。早在疫症爆發初期，由於社區內大部分的獨居長者支援服務需要暫停，港燈遂夥拍港島和南丫島的長者服務機構推出「送暖號Go-Go-Go」抗疫健腦福袋送贈服務，以電動車遊走各區，為獨居長者送上口罩、消毒用品等抗疫物資及健腦遊戲卡，鼓勵他們小心防疫、保持身心健康。港燈義工隊亦多次出動向不同群體送上關心，當中包括與香港青年協會（青協）合辦「Stand by You 愛心送遞」服務，向因疫情而導致經濟有困難的家庭，送贈鮮食餸菜包、家居清潔及個人護理用品等。又協助香港聖巴拿巴會之家準備「膳」心飯盒，派發予有需要人士，甚至在疫情一度穩定期間，復辦獨居長者家居電力檢查和社區電力安全講座。及至第五波疫情爆發，港燈更積極響應政府號召，派員協助包裝抗疫服務包，與社會各界攜手抗疫。靈活轉戰線上 協助舒展身心長時間的社交距離措施，難免令人感到孤單無助或產生抗疫疲勞。港燈關注到大眾，特別是長者，或會因與外界接觸減少及抗疫資訊不斷更新而出現資訊斷層和混亂，遂推出「送暖停不了」資訊傳送服務，每周以手機短訊向近一萬名長者發送有關防疫、身心健康、環保生活以至用電安全等有用資訊，讓他們掌握社會動態和與外界保持接觸。港燈義工隊亦與9間長者服務中心合作，推出「送暖一線通」服務，定期致電獨居長者，了解他們在疫境中的生活狀況及表達關心。在長者和弱勢社群以外，港燈亦關心疫情下市民的精神健康。為協助留家抗疫人士舒展身心，港燈夥拍長春社合辦的「綠遊香港」計劃，在2021年開始推出實景線上遊活動，免費帶領市民以眼睛遊歷港島及南丫島多條生態及文物保育路線，發掘本地今昔趣聞及故事之餘，同時增進環保和保育知識。而在剛過去的復活節，港燈義工更與青協筲箕灣青年空間合辦「玩轉復活節」網上派對，向基層兒童傳遞希望和快樂。