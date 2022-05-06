園方又指，樂園今年與Marvel粉絲一同慶祝「鐵甲奇俠飛行之旅」，東尼史達不僅參加D23 Expo展示全球復仇者聯盟計劃，更親身換上從未亮相的Mark 80裝甲，於樂園「史達工業呈獻：鐵甲奇俠裝備展」亮相。同時，園內亦有美國小鎮大街充滿色彩的花卉裝飾，以及反斗奇兵大本營，為賓客提供全新打卡位。
迪園「雙重暢玩」門票有效期延至下月中旬
園方又指，樂園今年與Marvel粉絲一同慶祝「鐵甲奇俠飛行之旅」，東尼史達不僅參加D23 Expo展示全球復仇者聯盟計劃，更親身換上從未亮相的Mark 80裝甲，於樂園「史達工業呈獻：鐵甲奇俠裝備展」亮相。同時，園內亦有美國小鎮大街充滿色彩的花卉裝飾，以及反斗奇兵大本營，為賓客提供全新打卡位。
沙灘重開 市民蜂擁暢泳
社交距離措施昨日提早鬆綁，其中康文署轄下十五個泳灘昨日重開，炎炎夏日即時熱爆，不少市民一早便入灘曬太陽，或落水暢泳。現場更有女士換上比堅尼，邊享受日光浴，邊休息野餐，或打卡拍照。同時，亦有一家大小在沙...
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用於資源開發智慧城市建設 長征二號丁載8衛星升空
中國昨日成功發射火箭，運載「吉林一號」寬幅01C等八枚衛星升空，衛星順利進入預定軌道，任務獲得圓滿成功。中國昨日早上在太原衛星發射中心，運用長征二號丁運載火箭，成功將吉林一號寬幅01C衛星等八枚衛星發...
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亞速鋼鐵廠傳激戰俄籲投降
俄羅斯宣稱已全面控制烏克蘭南部戰略重鎮馬里烏波爾，烏軍留守當地的最後據點亞速鋼鐵廠，傳出激戰。俄方表示會停火三日，讓鋼鐵廠內的平民撤離。亞速鋼鐵廠日前有部份民眾獲成功撤離，但俄軍隨即重新發動攻勢，守軍...
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屋苑兩房戶頻錄用家承接
市況回穩，細單位受市場追捧。據《星島地產網》報道，祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門邁亞美海灣1座中層H室，面積398方呎，兩房間隔，獲區內首置客以502萬承接，呎價12613元，屬市價。美聯物業助理區...
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重磅科網股乏後勁 恒指高開低收76點
美國聯儲局議息後立場偏鴿，加上中國連番提出支持平台經濟發展，刺激港股高開。恒指早段一度急漲415點，但其後輾轉向下，最終倒跌76點，收報20793點。港股通本周唯一一日開放，大市成交略回升至1007億...
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比列錫左路稱王 討平安玻里
克羅地亞猛將比列錫季尾着火，串演左翼衞有驚喜，成為國際米蘭爭取衞冕意甲的重要棋子。這名三十三歲老將今夏便約滿，為藍黑軍團爭標和自己前途着想，今晚勢使出渾身解數領軍主場擊退客戰腳軟的安玻里，讓球主客和讓...
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被羅子溢攬埋牆角互望交足戲 王敏奕首談夫妻相處： Chill啲唔好咁緊張
王敏奕（Venus）的社交平台由公司經營，上周因為要重整故刪掉跟老公曾國祥（Derek）的合照，即惹嚟婚變傳聞，經澄清後，放下心頭大石嘅Venus喺新劇《婚後事》外景現場有返啲笑容，她鬆一口氣說：「呢...
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李一飄 - 港鐵添藝術氛圍 意義不凡｜社論
港鐵東鐵線過海段將於本月十五日正式通車，公眾的注意力，自然集中於日後出行會更加方便快捷。但新的會展站注入了藝術氛圍，同場亦常設發掘出來的二戰炸彈文物展，雖然只是這一件新交通基建的「小事」，但見微知著，...
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- 莊太量 - 年老拿學位和終身學習是兩回事｜太量微觀
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田泰安後上成騎師王 蔡約翰蘇保羅嘉里起孖
昨晚舉行八泥一草賽事，告東尼憑「勇敢動力」、「愛馬劍」和「柏林探戈」三W，其中後兩駒由田泰安經手贏馬，他亦後上成為騎師王。至於蔡約翰與嘉里合作勝出「當家信心」和「華卓晴」，蘇保羅則憑「箭意」和「好好心...
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