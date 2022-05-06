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迪園「雙重暢玩」門票有效期延至下月中旬

2022-05-06 列印
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本港疫情緩和，香港迪士尼樂園上月重開，園方昨指原於今年一月七日至六月十四日期間（包括首尾兩天），到期而未使用之樂園門票及/或指定樂園相關產品，包括未使用或只使用一次之「雙重暢玩」優惠門票，有效期延長至六月十五日，呼籲市民趁長假期，持「雙重暢玩」優惠門票，相約好友預約入園遊玩。賓客可於到訪前九十日內在網上預約入園。

園方又指，樂園今年與Marvel粉絲一同慶祝「鐵甲奇俠飛行之旅」，東尼史達不僅參加D23 Expo展示全球復仇者聯盟計劃，更親身換上從未亮相的Mark 80裝甲，於樂園「史達工業呈獻：鐵甲奇俠裝備展」亮相。同時，園內亦有美國小鎮大街充滿色彩的花卉裝飾，以及反斗奇兵大本營，為賓客提供全新打卡位。
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