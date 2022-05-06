學者指半年內無加息壓力 美聯儲加息半厘 港銀行暫不跟隨

面對四十年高位的通脹，美國聯儲局宣佈將基準利率上調半厘，幅度是二十二年來最大。有學者指，香港銀行半年內未有加息壓力；即使將來加息，供樓人士的支出將增加，若貸款五百萬元計，還款期三十年，每月大約多供九百元。聯儲局公開市場委員會一致議決，將聯邦基金利率目標範圍調高到零點七五至一厘，是今年第二次加息，且是二○○○年五月以來，首次加息半厘。隨着利率上升，央行表示將開始減少其九萬億美元資產負債表上的資產持有量。美聯儲一直在購買債券，以保持低利率和資金在經濟中的流動，但價格飆升需要對貨幣政策進行重大的重新思考。聯儲局主席鮑威爾其後表示，未來兩次議息會議都有可能各加息半厘，但目前沒有積極考慮單次加息四分之三厘的可能。消息宣佈後，香港金管局亦將貼現窗基準利率調高半厘，至一點二五厘。金管局總裁余偉文表示，美聯儲加息屬預期之內，不會影響香港貨幣穩定，目前見不到市場流動性有任何風險。而隨着美國加息，資金會慢慢由港元流入美元，港匯轉弱是正常現象。他又指，港元拆息上升速度及幅度，取決於本地市場供求。他提醒市民，本港息率上升時間可能較上次加息周期早，做置業及按揭決定時，要小心管理風險。浸大財務及決策學系副教授麥萃才向本報表示，目前銀行體系結餘有三千多億元，短期內未有加息壓力，即使日後結餘減少，按揭年利率亦只會加至二點二五至二點五厘之間，不超過壓力測試的百分之三，對大部份供樓人士的影響有限。倘加息 借500萬月供多900元據銀行的按揭計算機，若貸款金額為五百萬元，還款期三十年，按揭年利率為二點一五厘，總利息支出為一百七十八萬八千多元，即每月利息四千九百多元。若銀行把按揭年利率加至二點五厘，總利息支出二百一十一萬一千多元，即每月利息為五千八百六十多元，相比加息前，每月多供約九百元。