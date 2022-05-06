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特區歡送內地醫護支援隊

2022-05-06 列印
■特區政府昨舉辦歡送內地援港醫療隊儀式。
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內地援港醫療隊最後一批成員昨日返回內地，特區政府昨舉辦歡送儀式。特首林鄭月娥感謝三百九十一名內地醫護在香港疫情最嚴峻時來港支援，體現一方有難八方支援精神。林鄭月娥指內地與本港醫護精誠合作，大幅提升亞博館社區治療中心的收治能力，同時為深化兩地醫療合作打下更穩固基礎。內地援港醫療隊領隊崇雨田說見到回復勃勃生機的美麗香港，感到振奮及鼓舞。醫療隊更贈送有成員簽名的防護衣作紀念品。
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