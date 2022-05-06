九名立法會議員包括楊永杰、張欣宇等昨午向政府聯署，要求當局盡快加設網上申報渠道。現時，所有在過去十四天曾在海外地區逗留的人士必須已完成接種新冠疫苗，一般為兩劑疫苗，方可登機來港。當「疫苗通行證」本月三十一日進入第三階段，須已接種三劑疫苗。由於抵港人士或未能在相關地區接種第三劑疫苗，本月一日或以後抵港的人士可獲發「臨時疫苗通行證」，以便利進入「疫苗通行證」指明處所。
申「臨時疫苗證」郵局排長龍 將重啟網上申報平台
九名立法會議員包括楊永杰、張欣宇等昨午向政府聯署，要求當局盡快加設網上申報渠道。現時，所有在過去十四天曾在海外地區逗留的人士必須已完成接種新冠疫苗，一般為兩劑疫苗，方可登機來港。當「疫苗通行證」本月三十一日進入第三階段，須已接種三劑疫苗。由於抵港人士或未能在相關地區接種第三劑疫苗，本月一日或以後抵港的人士可獲發「臨時疫苗通行證」，以便利進入「疫苗通行證」指明處所。
沙灘重開 市民蜂擁暢泳
社交距離措施昨日提早鬆綁，其中康文署轄下十五個泳灘昨日重開，炎炎夏日即時熱爆，不少市民一早便入灘曬太陽，或落水暢泳。現場更有女士換上比堅尼，邊享受日光浴，邊休息野餐，或打卡拍照。同時，亦有一家大小在沙...
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用於資源開發智慧城市建設 長征二號丁載8衛星升空
中國昨日成功發射火箭，運載「吉林一號」寬幅01C等八枚衛星升空，衛星順利進入預定軌道，任務獲得圓滿成功。中國昨日早上在太原衛星發射中心，運用長征二號丁運載火箭，成功將吉林一號寬幅01C衛星等八枚衛星發...
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亞速鋼鐵廠傳激戰俄籲投降
俄羅斯宣稱已全面控制烏克蘭南部戰略重鎮馬里烏波爾，烏軍留守當地的最後據點亞速鋼鐵廠，傳出激戰。俄方表示會停火三日，讓鋼鐵廠內的平民撤離。亞速鋼鐵廠日前有部份民眾獲成功撤離，但俄軍隨即重新發動攻勢，守軍...
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屋苑兩房戶頻錄用家承接
市況回穩，細單位受市場追捧。據《星島地產網》報道，祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門邁亞美海灣1座中層H室，面積398方呎，兩房間隔，獲區內首置客以502萬承接，呎價12613元，屬市價。美聯物業助理區...
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重磅科網股乏後勁 恒指高開低收76點
美國聯儲局議息後立場偏鴿，加上中國連番提出支持平台經濟發展，刺激港股高開。恒指早段一度急漲415點，但其後輾轉向下，最終倒跌76點，收報20793點。港股通本周唯一一日開放，大市成交略回升至1007億...
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比列錫左路稱王 討平安玻里
克羅地亞猛將比列錫季尾着火，串演左翼衞有驚喜，成為國際米蘭爭取衞冕意甲的重要棋子。這名三十三歲老將今夏便約滿，為藍黑軍團爭標和自己前途着想，今晚勢使出渾身解數領軍主場擊退客戰腳軟的安玻里，讓球主客和讓...
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被羅子溢攬埋牆角互望交足戲 王敏奕首談夫妻相處： Chill啲唔好咁緊張
王敏奕（Venus）的社交平台由公司經營，上周因為要重整故刪掉跟老公曾國祥（Derek）的合照，即惹嚟婚變傳聞，經澄清後，放下心頭大石嘅Venus喺新劇《婚後事》外景現場有返啲笑容，她鬆一口氣說：「呢...
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李一飄 - 港鐵添藝術氛圍 意義不凡｜社論
港鐵東鐵線過海段將於本月十五日正式通車，公眾的注意力，自然集中於日後出行會更加方便快捷。但新的會展站注入了藝術氛圍，同場亦常設發掘出來的二戰炸彈文物展，雖然只是這一件新交通基建的「小事」，但見微知著，...
2022-05-06
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田泰安後上成騎師王 蔡約翰蘇保羅嘉里起孖
昨晚舉行八泥一草賽事，告東尼憑「勇敢動力」、「愛馬劍」和「柏林探戈」三W，其中後兩駒由田泰安經手贏馬，他亦後上成為騎師王。至於蔡約翰與嘉里合作勝出「當家信心」和「華卓晴」，蘇保羅則憑「箭意」和「好好心...
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