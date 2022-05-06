申「臨時疫苗證」郵局排長龍 將重啟網上申報平台

外地抵港人士及非本地新冠康復人士，可申請「臨時疫苗通行證」，以便進入「疫苗通行證」指明處所，有效期由抵港日起計一百八十天。有關人士可於入境時在口岸申請，而已在港者則可到十八間指定郵政局申請；其中灣仔郵政局昨早大排長龍，高峰期有逾百人輪候，市民批評當局做法落後，應提供網上申請。政府昨晚宣佈將重新啟動網上申報平台，而香港郵政會檢視人手安排以配合需要。



九名立法會議員包括楊永杰、張欣宇等昨午向政府聯署，要求當局盡快加設網上申報渠道。現時，所有在過去十四天曾在海外地區逗留的人士必須已完成接種新冠疫苗，一般為兩劑疫苗，方可登機來港。當「疫苗通行證」本月三十一日進入第三階段，須已接種三劑疫苗。由於抵港人士或未能在相關地區接種第三劑疫苗，本月一日或以後抵港的人士可獲發「臨時疫苗通行證」，以便利進入「疫苗通行證」指明處所。