國務院發言人普賴斯說，布林肯周二的檢測結果呈陰性，他於周三早上在國務院大樓與到訪的瑞典女外相林德會談，其後不適接受檢測，結果呈陽性。布林肯完成接種新冠疫苗，僅出現溫和病症。
布林肯上周六曾出席白宮記者協會晚宴，有二千六百人出席，總統拜登亦有到場。普賴斯稱，布林肯數天沒有和拜登見面，因此拜登不屬緊密接觸者。至於副總統賀錦麗上周亦確診，她隔離數天後，周二返回白宮工作。
社交距離措施昨日提早鬆綁，其中康文署轄下十五個泳灘昨日重開，炎炎夏日即時熱爆，不少市民一早便入灘曬太陽，或落水暢泳。現場更有女士換上比堅尼，邊享受日光浴，邊休息野餐，或打卡拍照。同時，亦有一家大小在沙...
2022-05-06
中國昨日成功發射火箭，運載「吉林一號」寬幅01C等八枚衛星升空，衛星順利進入預定軌道，任務獲得圓滿成功。中國昨日早上在太原衛星發射中心，運用長征二號丁運載火箭，成功將吉林一號寬幅01C衛星等八枚衛星發...
2022-05-06
俄羅斯宣稱已全面控制烏克蘭南部戰略重鎮馬里烏波爾，烏軍留守當地的最後據點亞速鋼鐵廠，傳出激戰。俄方表示會停火三日，讓鋼鐵廠內的平民撤離。亞速鋼鐵廠日前有部份民眾獲成功撤離，但俄軍隨即重新發動攻勢，守軍...
2022-05-06
市況回穩，細單位受市場追捧。據《星島地產網》報道，祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門邁亞美海灣1座中層H室，面積398方呎，兩房間隔，獲區內首置客以502萬承接，呎價12613元，屬市價。美聯物業助理區...
2022-05-06
美國聯儲局議息後立場偏鴿，加上中國連番提出支持平台經濟發展，刺激港股高開。恒指早段一度急漲415點，但其後輾轉向下，最終倒跌76點，收報20793點。港股通本周唯一一日開放，大市成交略回升至1007億...
2022-05-06
克羅地亞猛將比列錫季尾着火，串演左翼衞有驚喜，成為國際米蘭爭取衞冕意甲的重要棋子。這名三十三歲老將今夏便約滿，為藍黑軍團爭標和自己前途着想，今晚勢使出渾身解數領軍主場擊退客戰腳軟的安玻里，讓球主客和讓...
2022-05-06
王敏奕（Venus）的社交平台由公司經營，上周因為要重整故刪掉跟老公曾國祥（Derek）的合照，即惹嚟婚變傳聞，經澄清後，放下心頭大石嘅Venus喺新劇《婚後事》外景現場有返啲笑容，她鬆一口氣說：「呢...
2022-05-06
港鐵東鐵線過海段將於本月十五日正式通車，公眾的注意力，自然集中於日後出行會更加方便快捷。但新的會展站注入了藝術氛圍，同場亦常設發掘出來的二戰炸彈文物展，雖然只是這一件新交通基建的「小事」，但見微知著，...
2022-05-06
昨晚舉行八泥一草賽事，告東尼憑「勇敢動力」、「愛馬劍」和「柏林探戈」三W，其中後兩駒由田泰安經手贏馬，他亦後上成為騎師王。至於蔡約翰與嘉里合作勝出「當家信心」和「華卓晴」，蘇保羅則憑「箭意」和「好好心...
2022-05-05