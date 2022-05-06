美卿布林肯確診 近期無與拜登接觸

美國新冠疫情反彈，染疫死亡人數超過一百萬，並再有白宮高層官員中招。國務卿布林肯周三確診，將居家辦公五日，並押後原定於周四發表的未來對華政策。國務院官員說，布林肯近期並無與總統拜登緊密接觸。



國務院發言人普賴斯說，布林肯周二的檢測結果呈陰性，他於周三早上在國務院大樓與到訪的瑞典女外相林德會談，其後不適接受檢測，結果呈陽性。布林肯完成接種新冠疫苗，僅出現溫和病症。



布林肯上周六曾出席白宮記者協會晚宴，有二千六百人出席，總統拜登亦有到場。普賴斯稱，布林肯數天沒有和拜登見面，因此拜登不屬緊密接觸者。至於副總統賀錦麗上周亦確診，她隔離數天後，周二返回白宮工作。