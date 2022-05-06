社交距離措施昨日提早鬆綁，其中康文署轄下十五個泳灘昨日重開，炎炎夏日即時熱爆，不少市民一早便入灘曬太陽，或落水暢泳。現場更有女士換上比堅尼，邊享受日光浴，邊休息野餐，或打卡拍照。同時，亦有一家大小在沙...

2022-05-06