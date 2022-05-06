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日報新聞 > 港聞

美股中段跌973點

2022-05-06 列印
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美國聯儲局宣佈加息半厘之後，美股周三大升，但昨天晚上卻出現獲利回吐，科技股更急挫百分之四，港股夜期低水超過五百點。

杜指中段報三三〇八七點，跌九百七十三點；納指則報一二三五七點，跌六百〇八點。滙控美國預託證券價格見四十九點二二港元，跌一點二三港元；騰訊則見三百五十二點一三港元，跌十四點二七港元。
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