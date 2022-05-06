屯門私家車被撞四輪朝天

昨日發生兩宗交通意外，私家車均被撞至四輪朝天。一輛私家車昨早十時許沿屯門公路駛至近豪景花園對開時，因壞車停在快線上，一輛客貨車疑煞車不及，私家車被撞至四輪朝天（見圖），女司機被困；警員趕至時，司機已自行爬出，因受傷送院。



至下午四時許，另有一輛私家車沿屯門皇珠路行駛，至龍富路附近時失控翻側，四輪朝天，男司機自行爬出車外，頭部流血送院救治。