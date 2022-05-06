  • 2022年5月6日 星期五
  • 24º
  • 82%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 局長欺凌青山公路馬騮關詠荷

日報新聞 > 港聞

屯門私家車被撞四輪朝天

2022-05-06 列印
Previous Next

昨日發生兩宗交通意外，私家車均被撞至四輪朝天。一輛私家車昨早十時許沿屯門公路駛至近豪景花園對開時，因壞車停在快線上，一輛客貨車疑煞車不及，私家車被撞至四輪朝天（見圖），女司機被困；警員趕至時，司機已自行爬出，因受傷送院。

至下午四時許，另有一輛私家車沿屯門皇珠路行駛，至龍富路附近時失控翻側，四輪朝天，男司機自行爬出車外，頭部流血送院救治。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd