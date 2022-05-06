商界憂將增企業營運負擔 勞聯倡最低工資增至時薪46元

政府去年凍結最低工資於每小時三十七點五元，最低工資委員會已展開為期六星期的公眾諮詢，邀請社會各界，就檢討法定最低工資水平提供意見，港九勞工社團聯會建議，將最低工資由現時時薪增至不少於四十六元。



身兼選委會界別立法會議員勞聯主席林振昇表示，參考兩人家庭領取綜援的金額，連同租金津貼及水費排污費津貼，每月可獲九千六百多元，然而現時領取三十七點五元最低工資的工人，每月開工二十六天，都只是得七千八百元，相比之下，他們的收入較綜援家庭少近兩成。



對於有商界質疑提升最低工資將引起漣漪效應，令公司薪酬架構整體上升，增加負擔，身兼勞工界立法會議員的勞聯秘書長周小松表示，統計處最新數據顯示，現時只有約一萬四千人領取時薪三十七點五元的最低工資，相信即使上調最低工資，亦對企業營運成本只會帶來輕微壓力。