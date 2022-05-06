﻿自熱食物極速飆高溫﻿ ﻿處理不慎可膨脹爆炸﻿

■模擬發熱包破損，盒內溫度急速攀升至近攝氏一百度，並釋出大量氣體。

■模擬排氣孔被封，水蒸氣積壓，導致食物盒變形，外盒溫度極高。

只要倒入一瓶水，就可以輕鬆「打邊爐」，自熱食物看似方便快捷，但背後潛藏安全隱患。《星島日報》委託港大專家測試，發現自熱食物的外盒和內裏食物溫度，可在短時間內飆升至攝氏七十度至九十度，市民誤觸易被燙傷，若不慎堵塞排氣孔，更會膨脹爆炸，加上發熱包含腐蝕性化學物，隨意移動或會污染食物，專家警告必須小心操作。而向政府多個部門查詢，發現相關產品在港「無王管」，恐埋下安全風險。近年流行的自熱食物，只須在底層放入發熱包及水，其後放上食物，蓋上膠蓋，靜候約十分鐘，即可享用熱騰騰的美食。記者日前巡查超市、藥房和網上購物平台，發現數十款自熱食物，包括火鍋、粉絲、米飯及湯料等。記者抽樣比對其中五個品牌的產品，並委託香港大學理學院化學系講師袁美恩博士，檢測自熱食物在加熱過程中的溫度。容器表面溫度可達90℃神奇的「自熱」功能，其實是利用發熱包內的生石灰（氧化鈣）、鋁粒和碳酸氫鈉，遇水後成為熟石灰（氫氧化鈣）的化學原理，將釋放的熱力用作加熱食物。記者和袁博士按照各產品的指示，放入材料加熱，結果發現五個樣本中，四個以膠盒作容器的樣本，外盒溫度在三十秒至一分鐘內，便由攝氏二十多度，上升至攝氏八十度至九十度。袁提到，五個樣本均快速升溫，提醒市民在加熱時應避免觸碰或移動產品，以免燙傷，加上發熱包的化學物質，多為具腐蝕性的強鹼性，隨意移動或會污染食物。袁強調，即使完成加熱，因仍存高溫，故不建議市民即時取出食物的容器。翻查各產品說明，雖有註明注意高溫，但均未標出最高溫度。此外，五款產品中，部份缺少關鍵指引，例如未寫上小心蒸氣提示等。實際上，內地過去發生不少相關爆炸意外，其中一九年上海一名男子擔心自熱火鍋溫度不夠，在原有的外蓋上，再加上另一個外蓋，造成小型爆炸，濺出的熱湯令該男子右眼視力永久受損。本報與袁博士以膠紙堵住外蓋排氣孔，模擬相關意外，可見由於無法排出水蒸氣，膠盒不斷膨脹，甚至變形。袁提醒，若此時打開外蓋，內裏近攝氏一百度的高溫氣體便會噴出，令市民受傷。另一類意外則與發熱包破損有關，發熱包多以不織布包裝，一旦破裂有機會污染食物，更會產生高溫。袁倒出發熱包的化學物質，加水模擬相關情況，發現化學反應猛烈，短短二十多秒，盒內溫度已攀升至近攝氏一百度，同時釋出大量氣體。袁解釋，除了生石灰，發熱包亦含鎂粉，遇水同樣產生放熱或加熱功能，釋出氫氣，產生接近沸騰的高溫，提醒市民使用前，須小心檢查發熱包有否破損或滲漏化學粉末。她指出，一旦被強鹼性的化學物濺中皮膚或眼睛，需要即時用大量清水沖洗稀釋，若持續感到刺痛或不適，應即時求醫。五款產品的經銷商或代理商，均指未有接獲意外報告，亦認為現行產品的安全指引已足夠。多個樣本屬高鈉此外，按樣本上的營養標籤及其聲稱的淨重量作計算，部份產品鈉含量極高，營養學家黃薇指，世衞建議的是全日三餐的份量，而測試的食物只是一餐的份量，故大部份已超標。