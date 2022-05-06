■馬騮直接從貨架取麵包後逃走。

近年馬騮在社區出沒情況屢見不鮮，一名網民於社交平台分享一段影片指，有馬騮闖入便利店偷麵包，得逞後迅速逃離現場，並於路邊享用麵包。事件引起網民熱議。該名網民於社交平台「抖音」分享影片，事發於屯門良景邨一間便利店，該馬騮闖入直接從貨架上拿走一個麵包後逃走，迅速跑到遠處與同伴會合。從另一段影片可見，該馬騮於路邊一旁拆開包裝獨自享用麵包，吃得相當滋味。影片引起網民熱議，有街坊分享指不時都見到馬騮於附近出沒；有網民更直言不應餵飼野生動物，「而家食過返尋味」！