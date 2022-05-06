﻿新工會審核塞車 ﻿﻿工友無奈噤聲﻿

■去年成立的教育工作者工會，亦經歷近一年半才獲審批。

疫情令基層連連受苦，要讓行業苦況獲得關注，職工會不可或缺，但不少旨在維護勞工權益的新工會，向當局提交申請後，苦等兩年仍未獲審批。《星島日報》報道，根據勞工處資料，尚待處理的新職工會登記申請，仍有逾一千五百宗。有工友反映缺乏工會「保護傘」下，即使有意向政府求助，但恐人微言輕，亦擔心被僱主惡意解僱，只好無奈噤聲，希望當局能加快審批，讓工友能爭取應有的權利。一九年社會運動，掀起一波新職工會登記潮，光是二○年便有近四千三百個新工會成立，令職工會登記局的審批程序「大塞車」，影響更遺留至今。勞工處回覆《星島日報》指，截至三月底，尚待處理的新職工會登記申請還有一千五百一十九宗。按照去年四月底，當局尚有三千四百五十宗未處理申請推算，保守估計仍須至少九個月時間，才可完成審批。3450申請尚待處理工友創建新工會原因，多與爭取勞工權益有關。幼稚園校工金姐和其他工友在二○年三月申請成立新工會，她說校工若加入現有工會較為尷尬，既非清潔工，亦非教職員。而激發工友籌組工會，乃因發現行內不公之事，如有工友需到醫院覆診，即使有醫生證明，校方仍要求她放年假或扣薪，又如有學校要求工友在疫情停課期間放年假，但工友年假只有七至十二天，之後需放無薪假，「我們有很多話想說，但不知向誰表達，亦不懂如何發聲。」金姐說，遇上問題雖然可向勞工組織求助，但對方始終非行內人，不了解業內情況，難以就工作上的疑難給予意見，因此希望與同行籌組工會，「希望可以盡快獲批。」工會是政府與勞工，以及勞資雙方溝通的重要橋樑。勞工顧問委員會委員譚金蓮形容，工會是工友的「保護傘」，在疫情下特別重要，舉例政府即時收緊防疫措施，但對受影響行業的支援常「慢三拍」，但她說，不少工友擔心以個人身份對外表達意見，會被僱主報復解僱，「以工會發聲則受法律保障，較能反映業界的真實情況。」有消息人士指出，職工會登記局過去每年僅需處理十多宗申請，面對激增的申請，勞工處於兩年前已透過內部調配，額外增加十一名勞工事務主任職系和一名文書職系人員協助處理，惟及後受制於疫情，公務員部分時間在家工作，加上自「反修例」風波後，審批程序變得更為嚴謹，導致審核屢屢延後。據指，以往處理新職工會登記，局方對證明文件的要求較為寬鬆，如當中需要發起人的工作證明，只要可出示公司印刷的名片便可過關，但現時必須有糧單、合約，或由公司開設的證明等，且證明文件上的職位必須與工會的性質一致。譚金蓮坦言，並非所有工友可以交出證明，如有工友從事該行業的兼職，或屬自僱性質，便無法具有相關證明。審批收緊 頻補交文件申請職工會的最低人數門檻為七人，必須從事相關工作。立法會議員梁子穎提到，疫情下不少工友面臨失業或轉行，變相不符合資格，七人中只要有一人未「達標」，便要遞交另一名申請人選作替換，相關申請又需重新排隊，「與其說很多申請未處理，其實不少工會因需要更改或補交申請，不停重複審批的流程。」立法會議員林振昇指香港出現不少新興行業，如環保、減碳和監察能源效益等，漫長的輪候時間，可能令有意籌組工會者打退堂鼓。