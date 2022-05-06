虛銀高息存款吸客 恐燒光資金爆淘汰潮

■不少實體銀行近年加強數碼服務。

■金管局於一九年三月起向八家企業批出虛擬銀行牌照。

疫情帶動本港電子消費，本港八家虛擬銀行亦受惠其中，金管局早前公佈，虛銀戶口在去年增長八十萬，看似亮眼的增幅，背後卻存隱憂。《星島日報》報道，發牌近兩年來，多家虛銀推出高息存款優惠吸客，雖成功吸引年輕消費者，但當中的龐大支出造成年年虧蝕，外界擔心在傳統銀行數碼化的夾擊下，部份虛銀的投資者在未來會止蝕退場。疫情加快各行各業數碼轉型的步伐，對虛擬銀行發展亦有正面影響。據金管局資料，八家虛擬銀行在去年吸收八十萬個客戶，截至去年底，虛銀戶口共有一百二十萬個，存款總額二百五十億，貸款六十億元。今年第五波疫情下，虛擬銀行的交易預期錄得進一步升幅。八虛銀年年虧蝕城大市場營銷學系高級特任講師譚桂常指，不少實體銀行在疫情爆發時，因防疫要求關閉分行，無接觸方式營運的虛擬銀行正符合市民需求。疫情加速了虛銀的發展速度，但實際上，自虛擬銀行登陸本港近兩年來，八家虛擬銀行年年虧損，二○年共虧損二十四億港元，去年光是上半年已蝕十七億元。評級機構標普去年八月底發表報告，指受限於客戶規模及產品數量，預計未來兩至三年，虛銀仍是小眾市場，加上傳統銀行加大數碼化的投放，比僅提供儲蓄、信用卡和貸款產品的虛銀較有優勢，或有虛銀因此倒閉。金融界立法會議員陳振英點出，虛銀在本地滲透率低的問題。他指，八家虛銀合共擁有過百萬戶口，即平均每間的戶口數量，只有傳統銀行的八分一到十分一，相信要市民接受虛銀的嶄新概念，仍有一段長遠的路。虛擬銀行開業以來，多以高息存款作宣傳，望以最短時間吸納最多客戶，但經過一段時間後，不少虛擬銀行疑因捱不住長期「燒錢」，下調存款利率，部份用家表明，開立虛銀戶口只為賺取高額利息，若無相關優惠，便不會繼續使用服務。優惠期過去，如何留住客戶，成為虛銀的重要課題。Livi bank產品總監洪滿霜不諱言，公司仍處於投資期，去年開業首年建立了客戶的數據庫，今年會分析客戶的投資模式，制定個人化的投資和財富管理建議，並推出保險服務，以及面向中小企的貸款及財富管理服務等，包括向母集團旗下便利店的特許經營商提供貸款，務求繼續擴寬業務和客源，在數年後達至收支平衡。虛擬銀行「龍頭」眾安銀行（ZA Bank）去年底客戶人數達五十萬，存款餘額約七十億港元，但亦虧損逾四億，公司公佈業績時指，虧損主要源自拓展新客，投入科技研發及新產品推出，而行政總裁許洛聖亦預期，今年營運是轉捩點，有信心維持在二四年達收支平衡的目標。傳統銀行數碼化 加劇競爭要轉虧為盈，虛銀必須通過重重考驗，除了與其他虛銀「鬥法」，亦要面對傳統銀行數碼化的衝擊。近年不少傳統銀行加強網上服務，令業務較單一的虛銀競爭力減弱。城大譚桂常舉例，有實體銀行推出虛擬信用卡，全程透過手機程式交易，告別「碌卡」時代。外界擔心虛銀在年期到達或會離場，陳振英認為，若三至四年後，仍未見到明確前景，不排除有個別投資者考慮止蝕退場，但如投資者看長線發展便願意留守市場，現時虛銀多由大集團或大型金融機構經營，守業能力強，相信前路仍然看好。恒生大學經濟及金融學系副系主任鄭會榮分析指，本港短期內連發八個牌照，各家虛銀定位不清，目標客戶重疊性高，可以預期一輪「燒錢」搶客後，本地虛銀將面臨慘烈的淘汰戰，面對汰弱留強的現實。