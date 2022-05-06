﻿水塘可全年釣魚﻿ ﻿釣友恐加劇亂象﻿

■持釣魚牌的市民可全年在水塘垂釣。 資料圖片

■牌照只限使用一支釣竿及釣絲，但不少人違規「一牌多竿」。

水務署近期宣佈放寬水塘釣魚，容許持牌釣魚人士全年在全港二十六個水塘垂釣。《星島日報》報道，有釣友反映過去水塘區曾發生多種亂象，包括市民放生具獵食性的魚類，令原生魚快速減少，更有違法者看準「商機」，用電魚竿攻擊及以魚網圍捕魚類，再運送至市面轉售。一眾釣友質疑署方監管不力，指放寬後如無加派巡查，只會令問題更為嚴重，希望署方加強執法，還釣友舒適的垂釣空間。水務署過去只容許持有效牌照的釣友，在每年九月一日至翌年三月三十一日在水塘垂釣，至去年四月起推出先導計畫，全年開放船灣淡水湖和大潭水塘群，上月二十一日起再擴展至本港所有水塘。署方稱，經評估後認為放寬釣魚期，對水塘環境、水質，以及魚類的種類與數量等，不會構成明顯影響。惟記者向多位釣魚愛好者及相關人士查詢，指水塘區過去出現不少荒唐事，令原生魚數量年年減少，與市民缺乏守法意識，以及署方缺乏監管有關。外來魚擾亂原生態資深釣友鄒先生有逾四十年淡水釣魚經驗，他坦言近年釣魚成功率愈來愈少，除了因為更多人參與釣魚，亦與市民隨意放生外來魚類有關。他提到，在水塘不時釣到錦鯉和琵琶魚等觀賞魚，亦有兇猛的福鱷等，市民棄養的原因各異，如有市民認為飼養的魚生長速度太快，亦有人相信節慶放生可獲好運的傳言，種種行為已影響魚塘生態。鄒解釋，部份魚會獵食同類，如琵琶魚會吞食魚卵，俗稱「金筆」的小盾鱧則以大小魚類和蝦為主要食糧，且繁殖力驚人，可孵化逾二百條幼魚，主宰水塘食物鏈運作。他舉例，大潭篤水塘被「金筆」佔領多年，導致不少在原有品種包括白鯽、土鯪和金山鰂，無一倖免地消失。專門研究本地生態的嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希亦反映，近年在本港水塘發現多種非原生魚類。更有不少人無視當局規例無牌釣魚，有釣友指自己多年來在水塘釣魚，均未遇過查牌人員。鄒亦說，港島區較容易遇上執法人員，因有不少見義勇為的外籍人士會主動舉報，但其他地區，特別在山上、車輛無法駛入或佔地寬闊的範圍，則甚少遇上。有釣友直言，「發牌就應該找人查牌，否則無意義」，提到過去規定釣魚期限，市民看到有人在其他日子釣魚，還可作出舉報，現時全年開放，隨時釣也沒問題，變相減少了申請牌照的誘因，如同將「無牌釣魚」合法化。宋亦希亦指不論日夜在水塘進行研究，均發現有市民釣魚，更曾多次在城門水塘、石梨貝水塘、九龍水塘及大潭水塘，發現有人擅闖水塘附近的上下游河道垂釣。他指當時曾通知在場的水務署人員，但對方有否執法不得而知，建議水務署未來多留意情況。有人電魚捕撈 販售圖利在大學研究魚類生態的Jeff，則透露有人更以「電魚」方式捕獲魚類，稱去年底一個晚上，先後目睹兩批人在船灣淡水湖用電魚竿，以高壓電力擊昏魚類。鄒補充曾於船灣淡水湖和大欖涌水塘，目擊有人駕電動船到水塘內，以數十張網圍捕魚類，同時加以電力擊暈魚類，其後以車輛直接運走，據悉是送到市面販售，無本生利，希望當局正視問題。水務署表示，截至上月，該署發出且仍然生效的釣魚牌照有逾一萬八千多張，預計今年發牌數量會較往年的七千多張更多。就違規釣魚及水塘放生的情況，署方稱由一九年至今年四月，就違例釣魚活動作出檢控的個案約八十宗，所有被告均被定罪，同時強調，在水塘放生違反《水務設施條例》，一經定罪，最高可處罰款港幣五萬元及監禁兩年。