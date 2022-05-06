﻿法醫悲慟近九千人疫亡 冀執政者從錯誤中學習﻿

■身兼醫療輔助隊管理層的梁家駒，早前帶隊員到富山殮房外的冷凍櫃停屍間，協助處理遺體。

■九一年一對港人夫婦在泰國空難罹難，二十多年後其家人（左）找他了解當年辨認細節。

第五波疫情至今奪去近九千人性命，早前更爆出公眾殮房爆滿，致醫院堆積大量遺體及出現屍疊屍醜聞。《星島日報》報道，曾參與南亞海嘯及峇里恐襲等大災難，協助無數殘缺不全遺骸進行齒科檢驗的首名華人齒科法醫梁家駒，對香港發生一場近九千人死亡的疫情災難，見慣生死的他亦感悲慟：「喺自己屋企發生咁嘅事，好震驚同傷心。」回首檢討，他指天災病毒面前，人渺小得很，但一次疫情暴露當局災難應變管理的不足，寄望執政者經歷今次大教訓，可以「learn from mistake（從錯誤中學習）」。有三十年齒科法醫經驗的梁家駒本身是執業牙醫，一生與牙齒打交道，他直言：「今次係sad disaster（悲慘的災難），好多不幸因素集合，二月中天氣寒冷，安老院舍終於連環爆發疫情，好可惜。」那時候每日死亡人數激增，三月初已奪去二千多條寶貴生命，公眾殮房早已爆滿，有大型公立醫院積存數百遺體，即使後來在富山公眾殮房外，增設貨櫃改裝的臨時停屍間，卻又爆出屍疊屍醜聞，一波未平一波又起，震撼全城。家族從事殯儀業的梁家駒指，「當局最初處理遺體上做得唔夠好，可能有延誤。」對於家屬不滿遺體腐爛及長出霉菌，他指遺體一般存放於攝氏二至四度，可能是存放太久致腐爛，當局應盡快處理，以免令家屬受到第二次傷害。倡改裝貨櫃作冷藏櫃存放屍體其後他借鑑外地大災難處理大量遺體的經驗，建議當局改裝貨櫃作冷藏櫃，臨時存放屍體，獲政府接納，當時富山殮房對面空地剛落成，原本供靈車停泊，當局即時改作貨櫃臨時停屍間，他形容：「好像冥冥中有天意。非常巧合。」作為本港及全球首名華人齒科法醫，梁家駒曾參與○二年印尼峇里爆炸恐襲事件及○四年南亞海嘯，替無數死者進行齒科檢驗，最終成功確認身份，亦見證數千遺骸存放一起的震撼場面，但他指傷感不及今次，因為這次災難發生在香港的家，他稱：「即使與死者不認識，但可能某年某月曾經在街相遇，或擦身而過，始終大家都是香港人，在同一地方生活，這種震撼更大、感觸更深。」他稱至今仍滿腹疑問：「點解香港咁先進嘅地方，會受到咁大打擊。雖然最後處理到疫情，但釀成的人命損失太大，今次災難係咪可以避免？經歷咁大教訓，希望大家可以learn from mistake（從錯誤中學習），下次做好計劃，快些反應。」從錯誤中學習，是梁家駒經常掛在嘴邊的格言。九一年五月，一艘由香港飛往曼谷再轉飛維也納的航機，於曼谷起飛後在一處偏僻山區墜毀，包括五十二名港人在內共二百多人罹難。當時正在澳洲墨爾本大學修讀齒科法醫的他，獲安排到當地協助辨認港人死者身份。曾參與南亞海嘯 助確認死者身份「當時仲係新仔，手忙腳亂，晚晚打IDD去澳洲問師傅！」他憶述，當時所有遺體存放於曼谷警察醫院對開空地，高溫下冒出濃烈屍臭，一班法醫商議儲存屍體方法，最初用冰但發現沾濕屍體，改用乾冰卻發現乾冰會黐住皮膚；之後用冷藏貨櫃，不過遺體放地上又會黐住結冰地面；最後發現在貨櫃內放木架存放遺體最有效。他指，更難忘是家屬深夜拍門，希望盡快認屍，帶遺體或骨灰回香港安葬。事隔二十六年，當年一對罹難夫婦的親人黃先生竟找上他，原來黃母是該名女死者的姊姊，她一直疑惑領錯遺體，黃先生遂由加拿大回港，向梁了解辨認經過，終令黃母釋懷，其後黃更到事發現場拜祭未曾見面的阿姨及姨丈。梁家駒稱今次第五波疫情大開殺戒，他希望「從錯誤中學習」，「未來唔知有無新變種，或第六波、第七波，甚至新傳染病，希望當局做好準備，避免悲劇重演。」