﻿法醫悲慟近九千人疫亡 冀執政者從錯誤中學習﻿

有三十年齒科法醫經驗的梁家駒本身是執業牙醫，一生與牙齒打交道，他直言：「今次係sad disaster（悲慘的災難），好多不幸因素集合，二月中天氣寒冷，安老院舍終於連環爆發疫情，好可惜。」那時候每日死亡人數激增，三月初已奪去二千多條寶貴生命，公眾殮房早已爆滿，有大型公立醫院積存數百遺體，即使後來在富山公眾殮房外，增設貨櫃改裝的臨時停屍間，卻又爆出屍疊屍醜聞，一波未平一波又起，震撼全城。
家族從事殯儀業的梁家駒指，「當局最初處理遺體上做得唔夠好，可能有延誤。」對於家屬不滿遺體腐爛及長出霉菌，他指遺體一般存放於攝氏二至四度，可能是存放太久致腐爛，當局應盡快處理，以免令家屬受到第二次傷害。
倡改裝貨櫃作冷藏櫃存放屍體
其後他借鑑外地大災難處理大量遺體的經驗，建議當局改裝貨櫃作冷藏櫃，臨時存放屍體，獲政府接納，當時富山殮房對面空地剛落成，原本供靈車停泊，當局即時改作貨櫃臨時停屍間，他形容：「好像冥冥中有天意。非常巧合。」
作為本港及全球首名華人齒科法醫，梁家駒曾參與○二年印尼峇里爆炸恐襲事件及○四年南亞海嘯，替無數死者進行齒科檢驗，最終成功確認身份，亦見證數千遺骸存放一起的震撼場面，但他指傷感不及今次，因為這次災難發生在香港的家，他稱：「即使與死者不認識，但可能某年某月曾經在街相遇，或擦身而過，始終大家都是香港人，在同一地方生活，這種震撼更大、感觸更深。」
他稱至今仍滿腹疑問：「點解香港咁先進嘅地方，會受到咁大打擊。雖然最後處理到疫情，但釀成的人命損失太大，今次災難係咪可以避免？經歷咁大教訓，希望大家可以learn from mistake（從錯誤中學習），下次做好計劃，快些反應。」
從錯誤中學習，是梁家駒經常掛在嘴邊的格言。九一年五月，一艘由香港飛往曼谷再轉飛維也納的航機，於曼谷起飛後在一處偏僻山區墜毀，包括五十二名港人在內共二百多人罹難。當時正在澳洲墨爾本大學修讀齒科法醫的他，獲安排到當地協助辨認港人死者身份。
曾參與南亞海嘯 助確認死者身份
「當時仲係新仔，手忙腳亂，晚晚打IDD去澳洲問師傅！」他憶述，當時所有遺體存放於曼谷警察醫院對開空地，高溫下冒出濃烈屍臭，一班法醫商議儲存屍體方法，最初用冰但發現沾濕屍體，改用乾冰卻發現乾冰會黐住皮膚；之後用冷藏貨櫃，不過遺體放地上又會黐住結冰地面；最後發現在貨櫃內放木架存放遺體最有效。他指，更難忘是家屬深夜拍門，希望盡快認屍，帶遺體或骨灰回香港安葬。
事隔二十六年，當年一對罹難夫婦的親人黃先生竟找上他，原來黃母是該名女死者的姊姊，她一直疑惑領錯遺體，黃先生遂由加拿大回港，向梁了解辨認經過，終令黃母釋懷，其後黃更到事發現場拜祭未曾見面的阿姨及姨丈。
梁家駒稱今次第五波疫情大開殺戒，他希望「從錯誤中學習」，「未來唔知有無新變種，或第六波、第七波，甚至新傳染病，希望當局做好準備，避免悲劇重演。」