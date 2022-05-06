「8折置業」租金回報達8厘 精明港人密密吸 Yen跌穿六算日本樓划算

日圓疲軟，近日兌港元匯率創二十年新低，並跌穿六算，全城掀起「唱Yen潮」。被稱為「港人第二家鄉」的日本，是不少港人投資買樓的熱門選擇，當人人憧憬何時「回鄉」，一批精明港人已密密出手吸納日本樓盤。受惠於日圓匯率下跌，上周多家代理日本物業投資公司各錄得超過十宗成交，查詢大增五成。有代理向《星島日報》指出，現時日本物業的回報率最高達八厘，預期當地未來放寬入境限制後，將有更多港人飛往日本睇樓，可望進一步刺激成交。



東日日本物業顧問項目總經理Keith Wong表示，日圓現時跌到「全民震撼」，絕對是入市的好時機，若等到日後通關再入手，就「太遲了」。



他指，不少過往有買日本樓的客戶，現時都看準時機再加倉，大批上市公司、發展商等大客戶都「掃緊貨」，形容是成層成幢買入；又指日本樓在香港已有成熟和健康的市場，若新血想加入，可搵中介幫忙處理，亦要留意買賣稅項，約為樓價百分之六至六點五。

零認識生客也蠢蠢欲動



卓傑日本不動產高級區域經理黃偉豪指，過去一周，日圓兌港元匯率屢創新低，對比二○一六年七七算的高位，現時在日本買樓，先賺匯率差價。



他舉例，假設客人預算是一百二十萬港元，現時可選購二千萬日圓的物業，但日圓貶值前，只能購買一千六百萬日圓的物業，現時變相是八折置業。



他稱，特別是近日，日圓兌港元匯率跌穿六算更掀起刺激作用。他指，上星期合共錄得十宗成交，不少客人是即時「落訂」，支付物業的一成金額。



專門代理日本物業的Sakura Japan創辦人、行政總裁張明珠亦指，公司近日錄得雙位數的交易增幅，並接獲百宗投資日本物業的查詢，「同事電話接不停，好似變成日本物業諮詢中心」，當中小部份是對日本投資零認識的生客，純粹見日圓匯率暴跌，希望趁低吸納，有些「跟風」的心態。其餘則是一批熟客，這些熟客有十年或以上投資日本物業經驗，部份已有數個物業「揸手」，他們早於三月中，日圓匯率開始下跌時，已密密留意匯率走勢，又經常上網尋找心水筍盤，做足功課。



張明珠認為，今次圓匯暴跌只是加速熟客「扑槌」成交，因為本港不乏喜歡日本物業的客人，他們本身愛到日本旅行，亦發現日本物業有升值能力，回報不俗，疫情前會飛到當地睇樓及簽約。但疫下，全球經濟不明朗，他們一直忍手靜候機會。

最鍾情大阪福岡東京樓



現時港人投資的日本物業有平有貴，有一手新盤，亦不乏二手物業，主要是購買住宅單位放租，價格由一千萬日圓（約六十萬港元）至二千萬日圓（約一百二十萬港元）。



黃偉豪指出，港人有三大置業城市，依次是大阪、福岡及東京，以其公司的客戶為例，大阪及福岡各佔三成五，東京佔兩成，其餘是沖繩、名古屋及北海道等，全部是港人熱門旅遊點。至於回報方面，以福岡最高，介乎五至八厘；大阪居次，亦達五至六厘；東京則有五厘。



張明珠續稱，在日本置業屬中長線投資，除要穩定租金回報，更重要是看物業有無升值潛力和承接力。她稱，日本樓吸引人入市誘因是入場門檻較低，港人較鍾情二百萬港元以下的樓盤，且當地習慣一次過全現金付款，付數十萬元已可入場置業，對港人甚吸引。

福岡套房平東京四成六



她指出，有客人反映「香港樓價太貴，數十萬元都唔夠畀首期」。而港人多數投資的日本物業，都是近鐵路及市中心住宅區，大部份是供單身人士，以及二人小家庭居住的套房式單位，這類單位近市中心，距鐵路站僅數分鐘，租務不俗。



張明珠又以一個九十年代落成、面積二十平方米、擁有永久業權的套房單位為例，若在東京新宿二十三區售價約六十五萬港元，若坐落大阪心齋橋一帶，售價約五十五至六十五萬港元，若在福岡天神的入場費，可低至三十五萬元，較東京新宿低四成六。