位元堂講醫Ｄ——長新冠的腦霧症狀

不少新冠肺炎患者，在康復之後仍出現「腦霧」症狀，即記憶力衰退、集中力減弱、語言溝通能力下降等，持續困擾患者日常生活。新冠病毒一方面損害腦部神經細胞，另一方面，免疫系統在扺禦病毒時所釋出的分子，也有可能影響神經系統，因而導致患者出現「腦霧」。除了新冠肺炎外，從肺炎鏈球菌康復的患者，以至更年期婦亦可能有相關症狀。



從中醫角度來說，腦為「元神之府」，一直有「腎藏精、精生髓、髓聚於腦」之說，腦與腎的關係至為密切。新冠肺炎在發病後長時間影響患者，往往損傷正氣，其對重症患者的腎臟耗損尤為嚴重。所謂「久病及腎」，當人腎精不足，腦髓亦會受其影響，可導致腦霧出現。



在中醫治療上，「腦霧」屬於「健忘」範疇，是肺炎邪毒入侵身體後會肺脾受損，水濕不能運化，結合痰濕使致痰上蒙腦竅所致。此外，「腦霧」亦有「眩暈」、「虛勞」、「鬱症」等特癥，常見病因有脾虛濕重、心氣不足、肝鬱氣滯、腎虛不養等，清氣不能升於頭面腦髓，引致腦霧。腦霧成因多樣，中醫會在了解患者證型後再對症下藥。



不過，要在飲食、進補上輔助「腦霧」復原亦非毫無辦法。其中「黃精核桃黑豆湯」便能幫助補腎益精、潤肺益氣，適合不少剛從新冠肺炎康復過來，有久咳氣喘、健忘、專注力下降等症狀的人士飲用。



「黃精核桃黑豆湯」材料有黃精20g、核桃30g，黑豆30g，杞子10g，蜜棗1粒，豬骨300g。烹調方法是先將黃精、核桃、黑豆、杞子洗淨浸泡備用，豬骨汆水，再將所有材料倒入2500ml水。在大火滾起後，加入少許鹽，並轉小火煲1.5小時後即可飲用。



除了湯水輔助，中醫也可能加以處方內服中藥，或以針灸等方式為患者調理。若患者持續受「腦霧」等新冠後遺症困擾，不妨盡早尋求專業中醫協助。

註冊中醫師曾廣南