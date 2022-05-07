港旅社辦小包團 獲批即出發 日擬六月准旅團入境 回鄉有望

據《日經新聞》等日本傳媒報道，日本政府有意放寬入境檢疫措施，讓外籍旅客入境，最快五月內決定，六月起實施。報道指五月三至五日為日本法定假日，當局會根據長假後兩周的新增病例，判斷疫情是否緩和，從而決定是否放寬入境檢疫措施。當局初步會允許有人數限制的小型旅行團入境，行程須固定，而入境前，隨團外籍旅客須要完成三劑疫苗接種。報道又指，當局初步計劃上調每日入境人數上限，由現時每日一萬人上升至兩萬人，初期主要接受歐美及亞洲旅客。
視月中疫情發展
日本首相岸田文雄前日透露六月起將放寬入境防疫限制，程度堪比歐美國家。今年三月起，日本已開始放寬措施，允許外國旅客以商務簽證入境。
縱橫遊執行董事袁振寧向本報表示，早前政府將抵港檢疫日數降至七日後，公司已推出十一天日本小包團，行程包括名古屋、昇龍道富山、輪島千枚田、東尋坊、伊賀上野城、海女小屋、伊勢神宮等，若八人以上出團，每人價格約三萬五千元。當時已估計日本會在七、八月開放團體遊，若日本政府五月底公佈細節，會馬上向日本當局遞交行程、旅客資料等，待批出入境名額便可出團。
團費或每人萬多元
袁振寧預料開放初期，當局會限制每團人數，因此仍會以小包團形式出團，行程變化不大。但若日後逐步增加每團人數，價格會相應下調，例如二十人團可下調至每人一萬多元。此外，若政府允許旅客回港後居家檢疫，旅行社亦會推出七、八天等日數較短的行程。現時要酒店檢疫七天，維持十多日的長旅程較適宜。東瀛遊執行董事禤國全亦指待日本公佈具體細節，即能馬上推出行程；他亦指初期應只許人數較少的旅行團入境。
此外，近日日圓兌港元匯率創二十年新低，更跌穿六算，本港掀起「唱Yen潮」，不少人表明會留待遊日使用。