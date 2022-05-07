港旅社辦小包團 獲批即出發 日擬六月准旅團入境 回鄉有望

■五月初是日本的黃金周，在淺草擠滿遊人。 美聯社

■日媒報道，當地有望於六月放寬外國旅客入境限制。

新冠疫情持續兩年多，港人已好久沒返「鄉下」日本旅行。但昨日傳出好消息，日本媒體報道，為了平衡防疫與經濟復甦，日本政府有意放寬入境檢疫措施，讓外籍旅客入境，初期會允許有人數限制的旅行團入境，行程須固定，最快五月內公佈，六月起實施。有本港旅行社指會籌辦小包團，一旦公佈措施細節即可馬上出團。據《日經新聞》等日本傳媒報道，日本政府有意放寬入境檢疫措施，讓外籍旅客入境，最快五月內決定，六月起實施。報道指五月三至五日為日本法定假日，當局會根據長假後兩周的新增病例，判斷疫情是否緩和，從而決定是否放寬入境檢疫措施。當局初步會允許有人數限制的小型旅行團入境，行程須固定，而入境前，隨團外籍旅客須要完成三劑疫苗接種。報道又指，當局初步計劃上調每日入境人數上限，由現時每日一萬人上升至兩萬人，初期主要接受歐美及亞洲旅客。視月中疫情發展日本首相岸田文雄前日透露六月起將放寬入境防疫限制，程度堪比歐美國家。今年三月起，日本已開始放寬措施，允許外國旅客以商務簽證入境。縱橫遊執行董事袁振寧向本報表示，早前政府將抵港檢疫日數降至七日後，公司已推出十一天日本小包團，行程包括名古屋、昇龍道富山、輪島千枚田、東尋坊、伊賀上野城、海女小屋、伊勢神宮等，若八人以上出團，每人價格約三萬五千元。當時已估計日本會在七、八月開放團體遊，若日本政府五月底公佈細節，會馬上向日本當局遞交行程、旅客資料等，待批出入境名額便可出團。團費或每人萬多元袁振寧預料開放初期，當局會限制每團人數，因此仍會以小包團形式出團，行程變化不大。但若日後逐步增加每團人數，價格會相應下調，例如二十人團可下調至每人一萬多元。此外，若政府允許旅客回港後居家檢疫，旅行社亦會推出七、八天等日數較短的行程。現時要酒店檢疫七天，維持十多日的長旅程較適宜。東瀛遊執行董事禤國全亦指待日本公佈具體細節，即能馬上推出行程；他亦指初期應只許人數較少的旅行團入境。此外，近日日圓兌港元匯率創二十年新低，更跌穿六算，本港掀起「唱Yen潮」，不少人表明會留待遊日使用。