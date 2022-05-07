巴士再現「刺客」 女乘客拮傷背部

繼一輛七十三號線九巴周一被發現座椅藏針，傷及男乘客臀部，昨天再發生巴士座位藏刺針事件。警方昨午接獲報案指，一輛八十一號線、由柴灣興華邨駛往大坑勵德邨的新巴，駛至德全樓站時，一名六十歲女乘客在下層近窗的座椅坐下，被一支凸出的尖銳針狀物體刺傷後背部，向車長表示右腰刺痛。



巴士司機報警求助。警方及救護員到場，女事主經治理後毋須送院。警員登上巴士調查，發現涉事座位插有一枝長約五厘米的針（紅圈），案件列作普通襲擊及刑事毀壞。