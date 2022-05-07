千人造勢大會 梁振英站台支持 李家超：凝聚社會解決問題

■造勢活動以「我和我們 同開新篇」為主題，社會各界有逾千人出席。

第六屆特首選舉將於明日舉行，唯一候選人李家超昨舉行千人造勢活動，全國政協副主席、前特首梁振英等「重量級」人士亦站台支持。李家超重申，要建立安全穩固環境，並以結果為目標，帶給市民一個實踐型、執行型的政府。造勢活動以「我和我們 同開新篇」為主題，長江集團主席李澤鉅、信和置業主席黃志祥、金管局前總裁任志剛、全國政協常委唐英年、行政會議召集人陳智思等都有現身。李家超競選辦主任譚耀宗形容，造勢大會是歷史性聚會，並指各選委都重視今次選舉，即使身在內地或外地需要檢疫，亦回港投票，盡顯責任及擔當。鄧竟成讚李解決問題能力高積金局前主席黃友嘉、運動員杜凱琹、港大深圳醫院院長盧寵茂等，獲邀分享對李家超的看法及意見，其中前警務處處長鄧竟成談及，在警隊時與李家超合作無間，形容李有主見有承擔，是一個解決問題能力高的同事。梁振英指，特首選舉是本港政治生活的頭等大事，特首要對香港和中央政府負責，又形容未來世界「百年未有之大變局」，香港作為中國一部份，挑戰機遇並存，社會要減少空轉內耗。他相信，下屆政府在中央支持下，可領導港人治港及貢獻國家。憶捱拳往事 立志保護市民李家超說，回憶過去四十幾年，跟着香港發展進程，從前線官員到參選特首，不同經歷都影響他的人生，又憶述學生時期曾遭到打劫捱拳，令他首次感受到無助和敢怒不敢言，亦令他第一份工作選擇了做警察，藉此保護市民及弱勢社區。他重申，施政不是單靠政府做事，會凝聚社會力量，共同解決問題。