下屆官員薪酬回復按原機制調整

疫情持續逾兩年，問責官員凍薪兩年，港府昨宣佈，特首會同行政會議日前接納官員薪津獨立委員會建議提交的報告，指出現屆政府問責官員因應疫情「凍薪」，屬自願性質，應只適用於本屆官員，因此建議下屆政治委任官員薪金，可按原有機制調整，回復至應有水平，不應視為加薪。



委員會亦認為，目前政治委任官員最多可累積二十二日年假，由於工作需要，官員在任內休假確有困難，認同應提供適度彈性，建議由第六屆政府起，政治委任官員年假累積可增至三十三日；相關建議將提交予候任行政長官辦公室考慮。