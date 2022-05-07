TVB新聞App亂推播 一員工被捕

無線新聞流動應用程式日前突然出現異常，二十分鐘內不斷推送奇怪訊息惹起熱議，警方接報抵達相關辦公室蒐集證據，經調查後拘捕一男子，無線證實是其員工。



警方指當日接獲報案，同日在西區拘捕一名二十七歲林姓男子，涉嫌與一宗不誠實意圖而取用電腦案件有關。被捕男子已獲准保釋候查。



據悉，該男子為無線電視員工，負責推廣系統，事發時意外加入連接應用程式後台數據庫的連結，其後疑有網民按下，進入後台發出推送奇怪的訊息。



無線新聞流動應用程式本月三日凌晨出現異常，接連發出二十三個內容異常的推送通知訊息，包括「hihi」、「testing」、「愛國者治港」等。